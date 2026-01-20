Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo accidente trenesSuspensión FallasTradición falleraDevoluciones FordSan Vicente MártirExjefe gabinete MazónNueva estación TorrentAzul 'senyera'Festivo San Juan
instagramlinkedin

Cuando Harry encontró a... Gloria en Dénia: el temporal se ceba con el destrozo de hace 6 años y el mar alcanza la carretera de les Marines

El oleaje está desfigurando las playas dianenses y ha anegado totalmente calles que dan a la costa

Una calle de acceso a la playa desde la carretera de les Marines, totalmente anegada por el mar

Una calle de acceso a la playa desde la carretera de les Marines, totalmente anegada por el mar / A. P. F.

Alfons Padilla

Alfons Padilla

Dénia

La borrasca pone patas arriba la película. Ya no es "Cuando Harry encontró a Sally" (comedia de Mag Ryan y Billy Cristal escrita por Nora Ephron y dirigida por Rob Reiner). En la costa de Dénia, Harry, la borrasca Harry, se ha topado con Gloria, aquel destructivo temporal del que ahora se cumplen justo 6 años. Gloria causó daños terribles (incluso derribó casas de primera línea). Su huella ha quedado en la playa del Blay Beach, repleta de escombros. Hoy Harry se está cebando con ese tramo litoral. Los accesos están repletos de cascotes. El mar golpea con violencia.

Borrasca Harry: el mar ya llega a la carretera de les Marines de Dénia (vídeo)

Borrasca Harry: el mar ya llega a la carretera de les Marines de Dénia (vídeo)

Alfons Padilla

Una urbanización de apartamentos construida en la playa tras Gloria recios fuertes muros. El mar golpea contra ellos.

Borrasca Harry: más estrago en la playa de Dénia destrozada hace 6 años por Gloria

Borrasca Harry: más estrago en la playa de Dénia destrozada hace 6 años por Gloria

Alfons Padilla

Mientras, también en el litoral norte de Dénia, el de les Marines, las calles de acceso al mar están totalmente anegadas. El mar, de hecho, ha llegado en algunos tramos a la carretera de les Marines. No ocurría desde hace mucho tiempo. Se suelen levantar diques de arena para evitar que ocurra.

Acceso al mar destrozado en el tramo de les Marines que sigue devastado seis años después del temporal Gloria

Acceso al mar destrozado en el tramo de les Marines que sigue devastado seis años después del temporal Gloria / A. P. F.

Daños en las playas, pero no, de momento, en los establecimientos de primera línea

A algunos restaurantes de primera línea el oleaje se les echa encima. Están preparados. El temporal es de aúpa, pero, en principio, no está causando daños en los establecimientos de la playa.

La playa de les Deveses, regenerada hace un par de años, está resistiendo bien los embates. No obstante, ha subido el nivel del mar.

TEMAS

  1. Llíber multa en una mañana a una multitud de ciclistas por saltarse tres direcciones prohibidas
  2. De las balas (perdigonazos) a los balidos: las cabras vuelven al Montgó y ya pasturan en el antiguo campo de tiro de Xàbia
  3. Un nuevo turismo en Xàbia que levanta polvaredas
  4. El hospital de Dénia 'pierde' a una paciente de 68 años: sus hijos denunciaron la desaparición y la buscaron durante más de 20 horas
  5. Agua residual a borbollones: nuevos vertidos contaminan el río Gorgos en Xàbia
  6. Gata reacciona y obliga a retirar el cartelón machista y trumpista
  7. La gamba roja de Dénia, a 235 euros
  8. Géiser y sacudida: así ha sido la explosión controlada de un obús de la Guerra Civil en una playa de Dénia

Cuando Harry encontró a... Gloria en Dénia: el temporal se ceba con el destrozo de hace 6 años y el mar alcanza la carretera de les Marines

Cuando Harry encontró a... Gloria en Dénia: el temporal se ceba con el destrozo de hace 6 años y el mar alcanza la carretera de les Marines

Golpe al robo de cobre: la Guardia Civil "tira del hilo" de un saqueo de cableado en l'Atzúbia y destapa más robos en la Marina

Golpe al robo de cobre: la Guardia Civil "tira del hilo" de un saqueo de cableado en l'Atzúbia y destapa más robos en la Marina

"Mig any" encallado: el temporal Harry se ensaña con el gran velero embarrancado en Xàbia

"Mig any" encallado: el temporal Harry se ensaña con el gran velero embarrancado en Xàbia

La Aemet advierte de que la borrasca Harry subirá el nivel del mar en Valencia y eso provocará aún más daños en el litoral

La Aemet advierte de que la borrasca Harry subirá el nivel del mar en Valencia y eso provocará aún más daños en el litoral

Los bonos inyectan en el comercio de Calp 477.000 euros

Los bonos inyectan en el comercio de Calp 477.000 euros

Productos del terreno o de "KmX": la agricultura, la pesca y la artesanía de Xàbia tienen acento propio

Productos del terreno o de "KmX": la agricultura, la pesca y la artesanía de Xàbia tienen acento propio

Cunde el desánimo en la pesca de la Marina Alta: "Somos sostenibles, cumplimos y defendemos una actividad tradicional, pero nos dan golpes y golpes"

Cunde el desánimo en la pesca de la Marina Alta: "Somos sostenibles, cumplimos y defendemos una actividad tradicional, pero nos dan golpes y golpes"

La Aemet empieza a activar los avisos meteorológicos en Valencia por la inminente llegada de la borrasca Harry

La Aemet empieza a activar los avisos meteorológicos en Valencia por la inminente llegada de la borrasca Harry
Tracking Pixel Contents