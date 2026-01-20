Cuando Harry encontró a... Gloria en Dénia: el temporal se ceba con el destrozo de hace 6 años y el mar alcanza la carretera de les Marines
El oleaje está desfigurando las playas dianenses y ha anegado totalmente calles que dan a la costa
La borrasca pone patas arriba la película. Ya no es "Cuando Harry encontró a Sally" (comedia de Mag Ryan y Billy Cristal escrita por Nora Ephron y dirigida por Rob Reiner). En la costa de Dénia, Harry, la borrasca Harry, se ha topado con Gloria, aquel destructivo temporal del que ahora se cumplen justo 6 años. Gloria causó daños terribles (incluso derribó casas de primera línea). Su huella ha quedado en la playa del Blay Beach, repleta de escombros. Hoy Harry se está cebando con ese tramo litoral. Los accesos están repletos de cascotes. El mar golpea con violencia.
Una urbanización de apartamentos construida en la playa tras Gloria recios fuertes muros. El mar golpea contra ellos.
Mientras, también en el litoral norte de Dénia, el de les Marines, las calles de acceso al mar están totalmente anegadas. El mar, de hecho, ha llegado en algunos tramos a la carretera de les Marines. No ocurría desde hace mucho tiempo. Se suelen levantar diques de arena para evitar que ocurra.
Daños en las playas, pero no, de momento, en los establecimientos de primera línea
A algunos restaurantes de primera línea el oleaje se les echa encima. Están preparados. El temporal es de aúpa, pero, en principio, no está causando daños en los establecimientos de la playa.
La playa de les Deveses, regenerada hace un par de años, está resistiendo bien los embates. No obstante, ha subido el nivel del mar.
