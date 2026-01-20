Joan Vidal, el joven 15 años de Benitatxell que ha logrado que la Volta a la Comunitat pase por el empinadísimo Carrer Pou

El Poble Nou de Benitatxell puede presumir de cuestas. Empinadísimas las del Puig Llorença, que ha sido final de etapa en la Vuelta a España, y empinadísima e inédita la del Carrer Pou, en pleno centro urbano y que se puede codear con el Muro de Huy (final de la Flecha Valona), la subida a la Piazza del Campo de Siena (Strade Bianche) o el Oude Kwaremont, el muro más mítico del Tour de Flandes.

Hay sueños que se pedalean durante años y otros que se concretan con un simple mensaje en una red social. Para Joan Vidal, un joven de 15 años de El Poble Nou de Benitatxell, su pasión por el ciclismo iba más allá de ver las grandes vueltas por la televisión con su padre. Cada vez que veía la mítica Strade Bianche en Italia, con esa etapa final por la imposible calle de Santa Caterina, su mente volvía a casa, concretamente a la calle Pou.

"Cada vez que veía esta carrera siempre le decía a mi padre que sería muy guay tener algo parecido en El Poble Nou", recuerda Joan con la ilusión de quien sabe que ha cambiado el mapa de su pueblo. La calle Pou, una cuesta exigente y empinada que atraviesa el casco urbano, era para él el escenario perfecto para ver escalar a sus ídolos.

El alcalde, los concejales y los responsables de la Policía Local, en el punto donde estará la exigente meta / Levante-EMV

Un mensaje que lo cambió todo

Lejos de quedarse en una simple idea, Joan decidió abrir Instagram y escribió directamente a Ángel Casero, director de la Volta a la Comunitat Valenciana, para hacerle una propuesta: incluir la calle Pou en el recorrido.

"Sorprendentemente, me contestó en un primer momento que iban a estudiarlo. Y finalmente ha podido ser", explica el joven. Lo que empezó como una sugerencia de un forofo de 15 años se convirtió en una realidad técnica y logística que llevará la élite del ciclismo internacional a tocar de las puertas de los vecinos de Benitatxell.

"El día que pase por la calle Pou, ya me puedo morir tranquilo"

La emoción de Joan estalló cuando recibió la confirmación oficial de Casero. En ese momento, la primera persona en quien pensó fue su padre. "Enseguida lo llamé para darle la noticia. Siempre le decía: ‘el día que pase, ya me puedo morir tranquilo’. Y se ha hecho realidad".

La Vuelta a la Comunitat Valenciana pasará por el municipio el próximo sábado 7 de febrero, entre las 16.45 y las 17.15 horas (pero el tráfico estará restringido a partir de las 16 h), por Cumbre del Sol y las calles Assegador, Pou, Mayor, la Pau y avenida de Alicante. La etapa dará inicio a las 12.30 h en La Nucia y seguirá hasta la Marina Alta, donde pasará por municipios vecinos como Parcent, Orba, Tormos, Sagra, Pego i les Valls, Beniarbeig, Pedreguer, Alcalalí, Xaló, Calp, Benissa y Teulada Moraira, donde estará la meta.

El tramo del ‘Muro del Pou’, así es como lo han bautizado, no es un tramo cualquiera. Aunque la Vuelta tiene puertos de montaña exigentes, la singularidad de hacer pasar una prueba de alto nivel por el medio del casco urbano es lo que lo hace histórico. Además, en la calle Pou se instalará un Punto Verde, en el que se recogerán los restos de avituallamiento.