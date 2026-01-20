Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

"Mig any" encallado: el temporal Harry se ensaña con el gran velero embarrancado en Xàbia

Las tempestades han echado por tierra los trabajos para reflotar la embarcación: han arrancado los raíles de la rampa para devolverlo al mar

El temporal golpea y zarandea el gran velero que lleva 6 meses encallado

El temporal golpea y zarandea el gran velero que lleva 6 meses encallado / A. P. F.

Alfons Padilla

Alfons Padilla

Xàbia

"Mig any" y lo que queda. El "Bau bau", el velero de 19 metros de eslora que a finales de julio encalló en la costa del Primer Muntanyar de Xàbia, ha soportado de una pieza ya unos cuentos temporales. Hoy es Harry (el nombre de la borrasca que ha convertido el mar en una colosal centrifugadora) el que se ha ensañado con esta embarcación de procelosa historia: fue narcovelero (transportaba toneladas de hachís), la policía lo requisó y su actual propietario se lo quedó a precio de saldo (85.000 euros) en una subasta judicial.

El temporal se ensaña con el velero que lleva ya 6 meses encallado en Xàbia (vídeo)

El temporal se ensaña con el velero que lleva ya 6 meses encallado en Xàbia (vídeo)

Alfons Padilla

El velero saldrá dañado de esta nueva tempestad. Las olas están impactando con furia contra su casco. La embarcación, cuando encalló hace 6 meses, quedó inclinada. Así sigue. No obstante, los temporales la han ido empujando y subiendo más sobre las rocas. Antes estaba encallada. Ahora está "requetencallada".

Tramos de raíles de la rampa provisional de varada con la que se pretendía devoler el velero al mar

Tramos de raíles de la rampa provisional de varada con la que se pretendía devoler el velero al mar / A. P. F.

La rampa de varada provisional, arrancada

Harry y los anteriores temporales han echado por tierra los trabajos que se iniciaron a finales de octubre para intentar reflotar el "Bau bau". Varios operarios intentaron construir una especie de rampa de varada. Colocaron raíles (vigas) de acero y de madera. El propósito era devolver la embarcación al mar y remolcarla hasta el puerto. Pero el mar ha arrancado los raíles. Ahora están acopiados junto al velero. La solución de la rampa de varada parece cada vez más complicada. Además, el velero está más metido en la pequeña elevación de roca (la duna fósil del Muntanyar).

Hay "Bau bau" para rato. Eso si uno de los temporales de este invierno (y ya van unos cuantos) no termina destrozándolo.

El temporal es de aúpa: Harry castiga con furia la costa de la Marina Alta

El temporal es de aúpa: Harry castiga con furia la costa de la Marina Alta

Alfons Padilla

