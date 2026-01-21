Hay turismo sin grandes ferias: Benitatxell cambia FITUR por ‘SOS Turismo’, una jornada para debatir sobre un modelo respetuoso y consciente

El Ayuntamiento de El Poble Nou de Benitatxell da un paso firme hacia la transformación de su estrategia turística. El próximo 21 de febrero, la Biblioteca Municipal acogerá la jornada de debate ‘SOS Turisme: Identitat viva, convivència compartida’, un encuentro que nace con el objetivo de reflexionar sobre el presente y el futuro del sector en el municipio y en la comarca.

Adiós a FITUR: un cambio de rumbo necesario

Como declaración de intenciones, el consistorio ha decidido dejar de asistir a la Feria Internacional de Turismo (FITUR). Tras analizar la experiencia del pasado año (única vez que el actual equipo de gobierno ha asistido), se ha concluido que este gran escaparate no representa el modelo de turismo que se quiere promover ni atrae al público que el municipio busca.

En lugar de apostar por la promoción masiva, Benitatxell prefiere invertir sus esfuerzos en un día de pensamiento colectivo en el que se planteen los problemas que genera el turismo, así como posibles alternativas y soluciones, teniendo como base la identidad local y su bienestar.

Un debate abierto sobre los retos del territorio

La jornada, que se desarrollará de 10:00 a 14:00 horas, contará con mesas de debate, dinámicas grupales y ponencias de expertos que analizarán el impacto del crecimiento desmesurado y las alternativas de futuro. Algunos de los participantes son:

Pep Bolufer , el biólogo marino poblero y miembro de Garrot Acció, analizará el modelo de crecimiento de la Marina Alta desde los años 70, centrándose en el caso de Benitatxell y sus macrourbanizaciones. Abordará cómo la falta de planificación urbana ha afectado a infraestructuras claves como la gestión de residuos, el déficit hídrico o la red de carreteras.

, el biólogo marino poblero y miembro de Garrot Acció, analizará el modelo de crecimiento de la Marina Alta desde los años 70, centrándose en el caso de Benitatxell y sus macrourbanizaciones. Abordará cómo la falta de planificación urbana ha afectado a infraestructuras claves como la gestión de residuos, el déficit hídrico o la red de carreteras. Juan Cardona (Passaport Marina Alta), quien aportará fórmulas de futuro para enfocar el turismo desde una vertiente que proteja el territorio y a sus habitantes.

(Passaport Marina Alta), quien aportará fórmulas de futuro para enfocar el turismo desde una vertiente que proteja el territorio y a sus habitantes. César Palazuelos (Salabre Comunicació), que desgranará las claves del proyecto ‘Turisme per a respirar’ como alternativa a los recursos turísticos habituales.

El concejal de Turismo, Víctor Bisquert, ha subrayado que el turismo debe partir del respeto a la población local. Por ello, esta jornada está abierta a todo el público, especialmente a los vecinos y vecinas, ya que su opinión es fundamental para garantizar una convivencia equilibrada entre el visitante y el residente. "No podemos planificar el futuro de nuestro pueblo sin escuchar a quienes viven en él. Queremos un turismo que cuide nuestra identidad, no que la desdibuje", ha señalado.

