La Dénia inundable: la ciudad despierta con seis calles y viales anegados y cortados

La borrasca Harry ha demostrado otra vez que Dénia es una ciudad asediada por las lluvias y el mar. Las precipitaciones no han sido nada del otro jueves. La estación de Avamet que ha registrado más pluviometría ha sido la del Corral de Calafat (la falda del Montgó), con 33 litros/m2. Pero la subida del nivel del mar por el temporal (el mar alcanzó ayer la carretera de les Marines) complica la evacuación del agua de lluvia.

Alfons Padilla

Dénia despierta con seis calles y viales anegados y cortados. Son el Camí de l'Alberca, el del Llavador, el Assagador del Palmar en el cruce con el Camí Vell d'Ondara a Dénia, las calles Melva y Marineta y el tramo de la carretera de les Marines de las calles Sardina y Mabre. Son zonas inundables, hondonadas. Se suelen inundar cuando llueve con cierta intensidad.

Temporal y lluvias

La borrasca Harry no ha dejado lluvias torrenciales. Si un episodio de precipitaciones extremas coincide con un temporal de mar como el de ayer, la cosa sí que se pone muy seria. Entonces Dénia se enfrenta a su realidad atlántida. La construcción en primera línea de playa (un muro continuo de viviendas con calles de acceso que ahora están inundadas por el temporal) y en antiguos terrenos de marjal (les Marines) ha creado una Dénia residencial (básicamente, turística) con los pies de barro.