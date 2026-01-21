La Policía Local de Calp escolta los autobuses escolares del CEIP Oltà para garantizar la seguridad de los alumnos

Cuando no es una cosa es otra. En Calp surgen cada dos por tres problemas educativos. La provisionalidad (el segundo instituto, el de les Salines, y el colegio Oltà están en un centro de barracones) provoca trastornos.

La Policía Local ha iniciado esta semana un servicio de acompañamiento de los cinco autobuses que trasladan al alumnado del CEIP Oltà hasta el nuevo colegio provisional, ubicado en la partida Gargasindi.

Tras las vacaciones de Navidad, los 402 alumnos del CEIP Oltà se trasladaron a los módulos instalados en la partida Gargasindi, junto al IES Les Salines. Sin embargo, la Conselleria de Educación no autorizó inicialmente el traslado de los escolares en autobús hasta el nuevo colegio, al considerar que el vial de acceso al centro no cumplía los requisitos necesarios para el tráfico regular de vehículos de ese tamaño, al no contar con las medidas ni la señalización adecuadas.

Esta situación suponía que los autobuses del CEIP Oltà, tras recoger a los escolares en las tres paradas habilitadas (Centro de Salud y Casa de Cultura / Plaza Mayor), establecieran la parada final en el vial situado frente al Parc de la Creatividad y, desde allí, el alumnado accediera al centro a pie por un camino habilitado de unos 400 metros.

Finalmente, las concejalías de Educación y de Seguridad y Movilidad han alcanzado un acuerdo con la Conselleria de Educación. Los autobuses pueden llegar hasta el propio centro educativo al ser escoltados por dos vehículos de la Policía Local. Así, los cinco autobuses escolares del CEIP Oltà se concentran en el vial Felipe VI (antes de la intersección con la avenida Casanova) y, desde allí, son acompañados por la Policía Local, que puede intervenir en caso de surgir cualquier complicación con el tráfico hasta la llegada al centro.

Una vez finalizadas las clases, la Policía Local vuelve a custodiar los autobuses escolares: tres autobuses realizan la salida a las 14:15 horas, uno a las 15:45 horas y, finalmente, el último autobús a las 17:00 horas. Para evitar atascos y aglomeraciones de tráfico, se ha establecido un margen de 15 minutos en las salidas del centro.

Noticias relacionadas

Evitar la caminata

Con esta medida se evita que el alumnado del CEIP Oltà, algunos de ellos de corta edad, tenga que recorrer a pie los 400 metros que separan la parada situada frente al Parc de la Creatividad del centro educativo, y se permite una entrada y salida del recinto escolar con todas las garantías de seguridad.