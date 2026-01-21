El fuego da otro susto en Calp: un edificio desalojado y un guardia civil ingresado por inhalación de humo
Una vecina también fue atendida por intoxicación de humo; se recuperó rápidamente
Calp lleva un invierno de sobresaltos con los incendios urbanos. En la tarde de ayer, volvió a saltar la alarma. Se originó un incendio en una vivienda de la avenida del Puerto de Santa María. Una sartén olvidada en el fuego provocó el incendio.
La Policía Local ha detallado que en seguida se produjo una gran acumulación de humo. Intervinieron, además de la Policía Local, los bomberos del parque de Benissa y la Guardia Civil. Lo primero fue desalojar todo el edificio. Los agentes evacuaron por la escalera a una mujer con movilidad reducida.
Dos intoxicados por humo
Los bomberos controlaron rápidamente las llamas. Pero el incendio dejó a dos intoxicados por inhalación de humo. Un agente e la Guardia civil fue trasladado al hospital. Evoluciona bien. Mientras, una vecina fue atendida allí mismo por los servicios sanitarios. Se restableció rápidamente.
La Policía Local de Calp ha deseado la pronta recuperación del guardia civil hospitalizado. También ha destacado la excelente coordinación de los servicios de emergencia en este nuevo incendio urbano.
