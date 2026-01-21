"Es kafkiano que los vecinos de la Vall de Laguar no tengan agua potable y que de su pozo beban 100.000 turistas"

Kafka en la montaña. Kafka en la Vall de Laguar. El diputado de Compromís Gerard Fullana ha calificado de "kafkiano" que los 800 vecinos de este municipio lleven 200 días sin agua potable y que del pozo de la Vall de Laguar, el pozo Lucifer (endemoniado nombre), se dé de beber a "100.000 residentes" en Calp. El agua del pozo Lucifer, buenísima y cristalina, se va a ese municipio turístico. Mientras, en la Vall de Laguar, cuando llueve con intensidad y hay arrastres de tierra, de los grifos mana chocolate, agua turbia.

La reunión de los diputados de Compromís con el gobierno local de la Vall de Laguar / Levante-EMV

Fullana, quien junto a la portavoz de cuestiones medioambientales, Paula Espinosa, se ha reunido con el alcalde, Juan Carlos Mengual, y con ediles de este municipio, donde gobierna Compromís, ha advertido del fiasco de la Diputación de Alicante al no garantizar que la Vall de Laguar tenga agua potable. "El propósito principal de la Diputación es que quienes viven en pueblos pequeños tengan los mismos recursos que quienes residen en las ciudades. Ha fracasado", ha inferido el diputado de Compromís, que ha tildado de "alarmante" que la entidad provincial haya invertido 600.000 euros en una planta potabilizadora y filtradora que es un desastre (el agua sale igual de turbia).

Alfons Padilla

El diputado valencianista ha anunciado que presentará en las Corts una proposición no de ley para exigir "una solución inmediata y definitiva". También ha ahondado en la lectura comarcal de las desigualdades del agua. La Vall de Laguar destaca por su riqueza hídrica. Las fuentes (agua no tratada, pero buenísima) manan a tope tras las lluvias. Pero la que sale del grifo no es potable. Mientras, el agua del pozo Lucifer sacia la sed del turismo. Fullana ha incidido también en que se obvia la escasez de agua en otros puntos de la Marina Alta y se le pone "la alfombra roja a pelotazos urbanísticos".

Alfons Padilla

Rechazo a las macrourbanizaciones

Paula Espinosa ha subrayado que los recursos hídricos deben garantizar los derechos básicos de los pueblos y no alimentar la expansión de macrourbanizaciones y del turismo residencial. Ese modelo de agua para el ladrillo lo han instaurado, ha apuntado Espinosa, el Consell de Mazón y el PP de Alicante de Juan Francisco Pérez Llorca, el actual presidente de la Generalitat, con las leyes de simplificación urbanística.