Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nevadas ValenciaEMTSuspensión FallasTradición falleraDevoluciones FordSan Vicente MártirExjefe gabinete MazónNueva estación TorrentAzul 'senyera'Festivo San Juan
instagramlinkedin

"Es kafkiano que los vecinos de la Vall de Laguar no tengan agua potable y que de su pozo beban 100.000 turistas"

Compromís denuncia "la desidia" de la Diputación de Alicante para garantizar el suministro en este pueblo de la Marina Alta: "Es un fracaso"

Los valencianistas exigirán en las Corts "una solución inmediata y definitiva"

Las vecinas de la Vall de Laguar llenan garrafas en un depósito

Las vecinas de la Vall de Laguar llenan garrafas en un depósito / A. P. F.

Alfons Padilla

Alfons Padilla

La Vall de Laguar

Kafka en la montaña. Kafka en la Vall de Laguar. El diputado de Compromís Gerard Fullana ha calificado de "kafkiano" que los 800 vecinos de este municipio lleven 200 días sin agua potable y que del pozo de la Vall de Laguar, el pozo Lucifer (endemoniado nombre), se dé de beber a "100.000 residentes" en Calp. El agua del pozo Lucifer, buenísima y cristalina, se va a ese municipio turístico. Mientras, en la Vall de Laguar, cuando llueve con intensidad y hay arrastres de tierra, de los grifos mana chocolate, agua turbia.

La reunión de los diputados de Compromís con el gobierno local de la Vall de Laguar

La reunión de los diputados de Compromís con el gobierno local de la Vall de Laguar / Levante-EMV

Fullana, quien junto a la portavoz de cuestiones medioambientales, Paula Espinosa, se ha reunido con el alcalde, Juan Carlos Mengual, y con ediles de este municipio, donde gobierna Compromís, ha advertido del fiasco de la Diputación de Alicante al no garantizar que la Vall de Laguar tenga agua potable. "El propósito principal de la Diputación es que quienes viven en pueblos pequeños tengan los mismos recursos que quienes residen en las ciudades. Ha fracasado", ha inferido el diputado de Compromís, que ha tildado de "alarmante" que la entidad provincial haya invertido 600.000 euros en una planta potabilizadora y filtradora que es un desastre (el agua sale igual de turbia).

"Somos personas mayores de la Vall de Laguar y mira cómo estamos, llenando y cargando garrafas de agua" (vídeo)

"Somos personas mayores de la Vall de Laguar y mira cómo estamos, llenando y cargando garrafas de agua" (vídeo)

Alfons Padilla

El diputado valencianista ha anunciado que presentará en las Corts una proposición no de ley para exigir "una solución inmediata y definitiva". También ha ahondado en la lectura comarcal de las desigualdades del agua. La Vall de Laguar destaca por su riqueza hídrica. Las fuentes (agua no tratada, pero buenísima) manan a tope tras las lluvias. Pero la que sale del grifo no es potable. Mientras, el agua del pozo Lucifer sacia la sed del turismo. Fullana ha incidido también en que se obvia la escasez de agua en otros puntos de la Marina Alta y se le pone "la alfombra roja a pelotazos urbanísticos".

Noticias relacionadas

Lluvias que son un regalo de Reyes y del cielo: El agua brota de las piedras en la Vall de Laguar (vídeo)

Lluvias que son un regalo de Reyes y del cielo: El agua brota de las piedras en la Vall de Laguar (vídeo)

Alfons Padilla

Rechazo a las macrourbanizaciones

Paula Espinosa ha subrayado que los recursos hídricos deben garantizar los derechos básicos de los pueblos y no alimentar la expansión de macrourbanizaciones y del turismo residencial. Ese modelo de agua para el ladrillo lo han instaurado, ha apuntado Espinosa, el Consell de Mazón y el PP de Alicante de Juan Francisco Pérez Llorca, el actual presidente de la Generalitat, con las leyes de simplificación urbanística.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. De las balas (perdigonazos) a los balidos: las cabras vuelven al Montgó y ya pasturan en el antiguo campo de tiro de Xàbia
  2. Un nuevo turismo en Xàbia que levanta polvaredas
  3. El hospital de Dénia 'pierde' a una paciente de 68 años: sus hijos denunciaron la desaparición y la buscaron durante más de 20 horas
  4. Agua residual a borbollones: nuevos vertidos contaminan el río Gorgos en Xàbia
  5. Gata reacciona y obliga a retirar el cartelón machista y trumpista
  6. La gamba roja de Dénia, a 235 euros
  7. Géiser y sacudida: así ha sido la explosión controlada de un obús de la Guerra Civil en una playa de Dénia
  8. La amistad tiene premio en Dénia: diez amigos compran a última hora el décimo del primer premio del Niño

"Es kafkiano que los vecinos de la Vall de Laguar no tengan agua potable y que de su pozo beban 100.000 turistas"

"Es kafkiano que los vecinos de la Vall de Laguar no tengan agua potable y que de su pozo beban 100.000 turistas"

La Policía Local de Calp escolta los autobuses escolares del CEIP Oltà para garantizar la seguridad de los alumnos

La Policía Local de Calp escolta los autobuses escolares del CEIP Oltà para garantizar la seguridad de los alumnos

Hay turismo sin grandes ferias: Benitatxell cambia FITUR por ‘SOS Turismo’, una jornada para debatir sobre un modelo respetuoso y consciente

Hay turismo sin grandes ferias: Benitatxell cambia FITUR por ‘SOS Turismo’, una jornada para debatir sobre un modelo respetuoso y consciente

El paisaje de Xàbia viaja al mundo: la revolución del mirador virtual

El paisaje de Xàbia viaja al mundo: la revolución del mirador virtual

Cae otro muro en la entrada a Xàbia desde Jesús Pobre

Cae otro muro en la entrada a Xàbia desde Jesús Pobre

La Dénia inundable: la ciudad despierta con seis calles y viales anegados y cortados

La Dénia inundable: la ciudad despierta con seis calles y viales anegados y cortados

La Aemet empieza a activar los avisos meteorológicos en Valencia por la inminente llegada de la borrasca Harry

La Aemet empieza a activar los avisos meteorológicos en Valencia por la inminente llegada de la borrasca Harry

La Aemet advierte de que la borrasca Harry subirá el nivel del mar en Valencia y eso provocará aún más daños en el litoral

La Aemet advierte de que la borrasca Harry subirá el nivel del mar en Valencia y eso provocará aún más daños en el litoral
Tracking Pixel Contents