El paisaje de Xàbia viaja al mundo: la revolución del mirador virtual

Xàbia le da la vuelta a aquel sabio proverbio de que "si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña". Xàbia lleva la montaña y su paisaje al mundo entero. Las extraordinarias vistas de Xàbia viajan. Es decir, la montaña va a Mahoma. Es algo insólito. La tecnología lo hace posible. La alcaldesa de Xàbia, Rosa Cardona, ha presentado hoy en Fitur, la feria internacional de turismo de Madrid, el revolucionario mirador turístico virtual. Es una herramienta innovadora que permite a cualquier persona, desde cualquier lugar del mundo, descubrir Xàbia de manera inmersiva y accesible, con especial foco en las familias y el turismo infantil.

Este proyecto pionero combina modelado 3D, tours virtuales interactivos y fotografías 360º de alta resolución, ofreciendo una experiencia digital que permite recorrer los rincones más emblemáticos del municipio, conocer su patrimonio y acceder incluso a algunos de sus edificios más singulares. “Es una forma divertida y segura de descubrir Xàbia antes de venir, pensada para que los niños también puedan disfrutarla”, ha destacado la alcaldesa.

El Mirador Turístico Virtual no solo es una herramienta de promoción, sino que también es un recurso de accesibilidad, permitiendo que personas con movilidad reducida o que no puedan desplazarse físicamente, puedan conocer Xàbia desde casa. Además, actúa como un enlace global, mostrando todo lo que Xàbia ofrece como destino familiar y acercando su esencia, sus paisajes y su historia a visitantes de todo el mundo.

Principales características de la herramienta

Visión global y específica: Una imagen aérea de gran formato (Gigapano) con acceso a cinco miradores individuales que cubren la Xàbia Histórica, el Puerto-Duanes de la Mar, el Arenal y el litoral norte y sur.

Una imagen aérea de gran formato (Gigapano) con acceso a cinco miradores individuales que cubren la Xàbia Histórica, el Puerto-Duanes de la Mar, el Arenal y el litoral norte y sur. Contenido exclusivo: 40 fotografías 360º de alta resolución, 29 tours virtuales y 53 puntos de información interactiva (hotspots).

40 fotografías 360º de alta resolución, 29 tours virtuales y 53 puntos de información interactiva (hotspots). Tecnología avanzada: Transición diurna/nocturna natural en las imágenes 360º, totalmente compatible con móvil, tablet y ordenador.

Transición diurna/nocturna natural en las imágenes 360º, totalmente compatible con móvil, tablet y ordenador. Multilingüe: Selector en castellano, valenciano e inglés, con audio en diferentes puntos para mejorar la accesibilidad.

Como parte de esta evolución digital, la alcaldesa ha anunciado la digitalización de recursos físicos mediante beacons, que ofrecerán información en tiempo real sobre el terreno, reforzando la accesibilidad y mejorando la experiencia de todos los visitantes.

“El Mirador Turístico Virtual es mucho más que tecnología: es una puerta abierta a la identidad y el patrimonio de Xàbia, diseñada para que las familias puedan planificar sus vacaciones de manera segura y agradable, y para que cualquier persona, desde cualquier lugar del mundo, pueda vivir y emocionarse con nuestra ciudad antes de visitarla”, ha subrayado Rosa Cardona.