Otro paso para liberar de coches la primera línea: Xàbia desmantela y cierra parte del aparcamiento de la playa del Muntanyar

Los operarios municipales han desmontado esta mañana a primera hora la "puerta anticaravanas" que era uno de los accesos al aparcamiento "ilegal" de primera línea de la playa del Primer Muntanyar de Xàbia, aparcamiento situado en dominio público marítimo terrestre. Los trabajos no respondían a que se estuviera reparando esa "puerta" de postes y travesaño de madera. Los trabajadores la han retirado. Y lo han hecho dado que el ayuntamiento va a desmantelar y cerrar parte de esta zona de estacionamiento. Lo exige el Servicio Provincial de Costas (Ministerio para la Transición Ecológica). Como ya adelantó Levante-EMV, Costas le ha trasladado al consistorio que "el uso como estacionamiento de vehículos no es un fin propio ni deseable para terrenos pertenecientes a la ribera del mar".

Por tanto, toca liberar de coches el litoral del Primer Muntanyar. Este aparcamiento, que está junto a la desembocadura del río Gorgos, no se va a suprimir de golpe. Ahora se va a cerrar un tramo lineal de unos 50 metros, que es el que está más próximo al bar costero Montgó di bongo. Se gana un buen trozo de litoral público libre de coches.

Hace unos años todo este litoral era jauja para los vehículos. Podían aparcar en toda esta franja litoral que está entre el núcleo del Puerto y el de la playa del Arenal. Lo primero fue sacar los coches de gran parte de esta costa. Se dejaron dos aparcamientos, uno junto al Parador de Turismo y otro junto a la desembocadura del Gorgos. El del Parador se suprimió al realizar Costas la regeneración de parte de este litoral, allí donde están las antiguas canteras de piedra tosca, la casamata de la Guerra Civil o endemismos botánicos como el Limonium interjectum (está en riesgo de extinción y sus únicos ejemplares brotan en esta costa).

Mientras, el del otro extremo tiene los días contados. Los vecinos, cansados de que los coches (hay capacidad para más de 300) invadieran este litoral, preguntaron a Costas. Y la respuesta fue clarísima. El aparcamiento era ilegal y el ayuntamiento debía desmantelarlo y cerrarlo.

Noticias relacionadas

Sacar los coches y peatonalizar

Suprimir este aparcamiento no se hará de golpe. Ahora se cierra una parte. Al final, se sacarán todos los coches de la primera línea del Muntanyar. Y también está pendiente dar otro paso, el de peatonalizar este litoral. Tras el confinamiento por la pandemia, se hizo peatonal uno de los dos carriles de la carretera. El otro carril, en dirección del Puerto a la playa del Arenal, se mantiene abierto al tráfico. Cuando se peatonalice toda esta costa, Xàbia ganará un paseo marítimo kilométrico que conectará el paseo Joaquín Sorolla, en la playa de la Grava, con el paseo Tenista David Ferrer, en la playa del Arenal. Ese paseo abrazará toda la bahía. Y los coches no taparán la vista. Los coches, ni en pintura en este bello paisaje xabienc.