Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente tren AdamuzEMTSuspensión FallasCiberestafadoresDirecto accidente trenes CórdobaPisos obra nueva ValenciaBorrasca IngridBerry Navarro
instagramlinkedin

Sacan a subasta por 9,6 millones una montaña de Benigembla que equivale a 1.540 campos de fútbol

Las fotografías difundidas por la compañía especializada en subastas judiciales hacen presumir que la inmensa finca, de 1.111 hectéreas, está próxima a la sierra de Ses Cordelleres, uno de los hitos senderistas de la Marina Alta

La compañía asegura que se pueden construir casas aisladas, instalaciones vinculadas a la agricultura o la caza o destinar la ladera a cantera

La ladera que se saca a subasta; al fondo, el mar, el Penyal d'Ifac y la Serra d'Oltà

La ladera que se saca a subasta; al fondo, el mar, el Penyal d'Ifac y la Serra d'Oltà / eactivos.com

Alfons Padilla

Alfons Padilla

Benigembla

No es una finca. Son 9 fincas. Una montaña entera. Una compañía valenciana especializada en subastas judiciales ha anunciado que hasta el 20 de febrero se puede pujar por "un conjunto rústico excepcional". Está en Benigembla. Abraza nada menos que 1.111 hectáreas, superficie que equivale a 1.540 campos de fútbol. Define la finca (las fincas) como un "activo a gran escala" ideal para inversores "con visión a largo plazo y potencial para proyectos vinculados al ámbito agroforestal, cinegético (caza), patrimonial o turismo rural. La compañía valora este colosal terreno en 9.686.731 euros.

Las fotografías que ha difundido la empresa hacen presumir que esta gran ladera está próxima a la sierra de Ses Cordelleres, uno de los hitos senderistas de la Marina Alta. En esta sierra está el Pas de Badall y no queda lejos la cima del Cocoll, que llega a los 1.048 metros de altitud. Las fotografías también muestran el horizonte que se divisa desde esta ladera: el mar, el Penyal d'Ifac, la Serra d'Oltà, Bèrnia, el Cap d'Or de Moraira, el Puig de la Llorença, el Montgó... Se domina prácticamente toda la línea litoral de la comarca.

La sierra de Ses Cordelleres, en Benigembla

La sierra de Ses Cordelleres, en Benigembla / eactivos.com

La compañía destaca que estas 9 fincas no están lejos de Dénia, Xàbia, Calp, Altea o Benidorm. Trata de persuadir a los posibles inversores con el gancho de que en esta zona, en la Marina Alta, pero en el linde con la Marina Baixa y el Comtat, hay "una creciente demanda de proyectos sostenibles, turismo experiencial, inversión patrimonial y conservación del territorio".

Valor forestal y paisajístico

Los terrenos tienen un gran valor natural, forestal y paisajístico. Salta a la vista en las tres fotografías facilitadas por la entidad especializada en liquidar activos judiciales y que ha sido pionera en las subastas online.

Noticias relacionadas

Apunta que la normativa urbanística permite, siempre tras los trámites administrativos correspondientes, construir casas aisladas, almacenes agrarios, instalaciones destinadas a la agricultura o la caza o incluso desarrollar explotacioines de canteras o extracción de áridos o tierras.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. De las balas (perdigonazos) a los balidos: las cabras vuelven al Montgó y ya pasturan en el antiguo campo de tiro de Xàbia
  2. Un nuevo turismo en Xàbia que levanta polvaredas
  3. El hospital de Dénia 'pierde' a una paciente de 68 años: sus hijos denunciaron la desaparición y la buscaron durante más de 20 horas
  4. Agua residual a borbollones: nuevos vertidos contaminan el río Gorgos en Xàbia
  5. Gata reacciona y obliga a retirar el cartelón machista y trumpista
  6. La gamba roja de Dénia, a 235 euros
  7. Géiser y sacudida: así ha sido la explosión controlada de un obús de la Guerra Civil en una playa de Dénia
  8. La amistad tiene premio en Dénia: diez amigos compran a última hora el décimo del primer premio del Niño

La puesta de largo de Benissa en Corto en Fitur

La puesta de largo de Benissa en Corto en Fitur

Sacan a subasta por 9,6 millones una montaña de Benigembla que equivale a 1.540 campos de fútbol

Sacan a subasta por 9,6 millones una montaña de Benigembla que equivale a 1.540 campos de fútbol

"Es kafkiano que los vecinos de la Vall de Laguar no tengan agua potable y que de su pozo beban 100.000 turistas"

"Es kafkiano que los vecinos de la Vall de Laguar no tengan agua potable y que de su pozo beban 100.000 turistas"

Otro paso para liberar de coches la primera línea: Xàbia desmantela y cierra parte del aparcamiento de la playa del Muntanyar

Otro paso para liberar de coches la primera línea: Xàbia desmantela y cierra parte del aparcamiento de la playa del Muntanyar

El fuego da otro susto en Calp: un edificio desalojado y un guardia civil ingresado por inhalación de humo

El fuego da otro susto en Calp: un edificio desalojado y un guardia civil ingresado por inhalación de humo

Cae otro muro en la entrada a Xàbia desde Jesús Pobre

Cae otro muro en la entrada a Xàbia desde Jesús Pobre

La Policía Local de Calp escolta los autobuses escolares del CEIP Oltà para garantizar la seguridad de los alumnos

La Policía Local de Calp escolta los autobuses escolares del CEIP Oltà para garantizar la seguridad de los alumnos

Hay turismo sin grandes ferias: Benitatxell cambia FITUR por ‘SOS Turismo’, una jornada para debatir sobre un modelo respetuoso y consciente

Hay turismo sin grandes ferias: Benitatxell cambia FITUR por ‘SOS Turismo’, una jornada para debatir sobre un modelo respetuoso y consciente
Tracking Pixel Contents