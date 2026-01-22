Dénia empieza a recoger la basura orgánica puerta a puerta en los restaurantes

Dénia, la ciudad de la gastronomía, mejora la recogida de basura de los locales de hostelería. Empezará en febrero a recoger los residuos orgánicos puerta a puerta en los restaurantes y bares. El pasado viernes tuvo lugar una reunión de los responsables municipales con los hosteleros. Se les anunció que este servicio se aplicará de forma paulatina hasta que en septiembre ya se acuda a todas las puertas de los restaurantes. En Dénia, hay cientos.

El puerta a puerta ya funciona con el cartón y papel, los envases y el vidrio. La empresa concesionaria realiza una ruta específica por las tardes. Vacía los contenedores de las zonas de gran concentración de locales de hostelería. El objetivo es evitar que los contenedores se saturen y desborden de residuos.

Ahora llega el momento de incorporar la recogida de residuos orgánicos. Se repartirá un contenedor de 120 litros a los restaurantes y bares para que separen la fracción orgánica (contenedor marrón) de la de resto (contenedor gris).

En diferentes franjas horarias de tarde, según la zonificación previa, los hosteleros sacarán ante sus establecimientos las dos fracciones separadas, la orgánica y la de resto.

En casos específicos en los que esos contenedores móviles de la hostelería causen molestias a los vecinos o sean un obstáculo para el tráfico o los peatones, se establecerá un punto cercano para dejarlos.

La concejala de Transición Ecológica, Sandra Gertrúdix, ha destacado que con el puerta a puerta en hostelería se logra un doble objetivo: "Por un lado, seguimos avanzando en la separación de la fracción orgánica. Por otro, queremos acabar con el desbordamiento de las baterías de contenedores próximas a las zonas de restauración y evitar el olor en la calle y la suciedad".

Total predisposición

"El sector ha mostrado su total predisposición a colaborar, lo que agradezco mucho", ha precisado la concejala, que ha añadido que los hosteleros tendrán a su disposición informadores ambientales "que les ayudarán durante el proceso de implantación".