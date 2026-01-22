Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente tren AdamuzEntrevista a Lola HerreraJulio IglesiasEMTSuspensión FallasCiberestafadoresBorrasca IngridBerry Navarro
instagramlinkedin

Dénia empieza a recoger la basura orgánica puerta a puerta en los restaurantes

El servicio se implantará de forma paulatina hasta septiembre

Ya se está entregando a los hosteleros un contenedor de 120 litros para que separen la fracción orgánida de la de resto

Terrazas de hostelería de la calle Marqués de Campo

Terrazas de hostelería de la calle Marqués de Campo / Levante-EMV

Teresa Andreu

Dénia

Dénia, la ciudad de la gastronomía, mejora la recogida de basura de los locales de hostelería. Empezará en febrero a recoger los residuos orgánicos puerta a puerta en los restaurantes y bares. El pasado viernes tuvo lugar una reunión de los responsables municipales con los hosteleros. Se les anunció que este servicio se aplicará de forma paulatina hasta que en septiembre ya se acuda a todas las puertas de los restaurantes. En Dénia, hay cientos.

El puerta a puerta ya funciona con el cartón y papel, los envases y el vidrio. La empresa concesionaria realiza una ruta específica por las tardes. Vacía los contenedores de las zonas de gran concentración de locales de hostelería. El objetivo es evitar que los contenedores se saturen y desborden de residuos.

Ahora llega el momento de incorporar la recogida de residuos orgánicos. Se repartirá un contenedor de 120 litros a los restaurantes y bares para que separen la fracción orgánica (contenedor marrón) de la de resto (contenedor gris).

En diferentes franjas horarias de tarde, según la zonificación previa, los hosteleros sacarán ante sus establecimientos las dos fracciones separadas, la orgánica y la de resto.

En casos específicos en los que esos contenedores móviles de la hostelería causen molestias a los vecinos o sean un obstáculo para el tráfico o los peatones, se establecerá un punto cercano para dejarlos.

La concejala de Transición Ecológica, Sandra Gertrúdix, ha destacado que con el puerta a puerta en hostelería se logra un doble objetivo: "Por un lado, seguimos avanzando en la separación de la fracción orgánica. Por otro, queremos acabar con el desbordamiento de las baterías de contenedores próximas a las zonas de restauración y evitar el olor en la calle y la suciedad".

Noticias relacionadas

Total predisposición

"El sector ha mostrado su total predisposición a colaborar, lo que agradezco mucho", ha precisado la concejala, que ha añadido que los hosteleros tendrán a su disposición informadores ambientales "que les ayudarán durante el proceso de implantación".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. De las balas (perdigonazos) a los balidos: las cabras vuelven al Montgó y ya pasturan en el antiguo campo de tiro de Xàbia
  2. Un nuevo turismo en Xàbia que levanta polvaredas
  3. El hospital de Dénia 'pierde' a una paciente de 68 años: sus hijos denunciaron la desaparición y la buscaron durante más de 20 horas
  4. Agua residual a borbollones: nuevos vertidos contaminan el río Gorgos en Xàbia
  5. Gata reacciona y obliga a retirar el cartelón machista y trumpista
  6. La gamba roja de Dénia, a 235 euros
  7. Géiser y sacudida: así ha sido la explosión controlada de un obús de la Guerra Civil en una playa de Dénia
  8. La amistad tiene premio en Dénia: diez amigos compran a última hora el décimo del primer premio del Niño

Violeta Rivera, casi nada

Violeta Rivera, casi nada

Dénia empieza a recoger la basura orgánica puerta a puerta en los restaurantes

Dénia empieza a recoger la basura orgánica puerta a puerta en los restaurantes

Así ha quedado el gran velero que lleva 6 meses encallado en Xàbia tras la borrasca Harry: metido 10 metros más en tierra

Así ha quedado el gran velero que lleva 6 meses encallado en Xàbia tras la borrasca Harry: metido 10 metros más en tierra

Sacan a subasta por 9,6 millones una montaña de Benigembla que equivale a 1.540 campos de fútbol

Sacan a subasta por 9,6 millones una montaña de Benigembla que equivale a 1.540 campos de fútbol

El paisaje de Xàbia viaja al mundo: la revolución del mirador virtual

El paisaje de Xàbia viaja al mundo: la revolución del mirador virtual

La puesta de largo de Benissa en Corto en Fitur

La puesta de largo de Benissa en Corto en Fitur

"Es kafkiano que los vecinos de la Vall de Laguar no tengan agua potable y que de su pozo beban 100.000 turistas"

"Es kafkiano que los vecinos de la Vall de Laguar no tengan agua potable y que de su pozo beban 100.000 turistas"

Otro paso para liberar de coches la primera línea: Xàbia desmantela y cierra parte del aparcamiento de la playa del Muntanyar

Otro paso para liberar de coches la primera línea: Xàbia desmantela y cierra parte del aparcamiento de la playa del Muntanyar
Tracking Pixel Contents