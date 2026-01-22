Pego vuelve a mirar a Europa para revitalizar espacios urbanos a través del emprendimiento sostenible

El Ayuntamiento de Pego vuelve a mirar a Europa para emprender un nuevo proyecto para la regeneración urbana vinculada al desarrollo económico, la creatividad y el emprendimiento. Una comitiva del consistorio pegolino, encabezada por la concejala de Urbanismo, Laura Castellà, visita desde ayer y hasta mañana 22 de enero, la ciudad portuguesa de Amarante para participar en el proyecto titulado “From Heritage to Hub: Urban Spaces Revitalization for Sustainable Entrepreneurship” (Del patrimonio al hub: revitalización de espacios urbanos para el emprendimiento sostenible).

Explica la responsable de Urbanismo que la participación del consistorio pegolino en esta iniciativa responde al interés municipal por rehabilitar el antiguo centro de educación secundaria, situado junto a la nueva biblioteca municipal, con el fin de transformarlo en nuevos espacios de uso ciudadano, orientados a la dinamización social, cultural y económica del municipio.

Durante su estancia en Amarante, la delegación de Pego está conociendo de primera mano diversas buenas prácticas en materia de colaboración público-privada, apoyo al emprendimiento y reutilización de espacios urbanos. Entre las experiencias visitadas destacan la Casa de la Juventud, el Instituto Empresarial del Tâmega, la agencia Invest Amarante, el Amarante Tech Hub, así como distintas iniciativas desarrolladas en el marco de Amarante Ciudad Creativa de la UNESCO.

El proceso de intercambio y aprendizaje cuenta además con el acompañamiento de un experto del programa European Urban Initiative, que está apoyando al Ayuntamiento de Pego en el análisis de las experiencias visitadas y en la identificación de aquellos modelos y estrategias que pueden ser adaptados a la realidad del municipio.

Noticias relacionadas

Desarrollo urbano innovador y sostenible

La participación en el programa EUI City to City “refuerza el compromiso del Ayuntamiento de Pego con la captación de fondos europeos y el aprendizaje compartido con otras ciudades europeas, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y promover un desarrollo urbano innovador y sostenible”, remarca Castellà.