La puesta de largo de Benissa en Corto en Fitur

Puesta de largo de Benissa en Corto. El festival de cine se ha marchado a Fitur, a la feria internacional de Turismo de Madrid. Allí ha desplegado su alfombra roja. Su director, Pedro Font, y el alcalde, Arturo Poquet, han presentado la segunda edición, que tendrá lugar del 31 de agosto al 6 de septiembre. La presentación ha contado con los impulsores de Benissa en Corto, la actriz María Mas y el locutor y guionista Raúl Martínez, así como con directores, actrices y actores que ya estuvieron en el municipio en la primera y exitosa edición: Esteban Crespo, Sergio Brotons, Javier Bódalo, Javier Martínez, Sonia Escudero y Sergio Checa.

El director ha remarcado que “Benissa en Corto surgió el pasado año como una apuesta valiente impulsada por tres amantes del cine con un objetivo claro: llevar a Benissa la magia del séptimo arte. Lo que comenzó como un sueño personal de la infancia se convirtió rápidamente en una realidad que superó todas las expectativas”.

La I edición del festival fue un rotundo éxito, tanto en participación como en calidad artística. El festival recibió casi 800 cortometrajes procedentes de distintos puntos del panorama audiovisual. Las proyecciones llenaron las salas y el público respondió con gran entusiasmo.

Un elenco de cine en Benissa / A. P. F.

Este éxito ha permitido dar un paso más, subrayó Font, quien avanzó que la II edición de Benissa en Corto ya está en marcha. El Ayuntamiento de Benissa será coorganizador del festival. El plazo de inscripción de cortometrajes permanecerá abierto hasta el 15 de marzo. A fecha de hoy, ya se han presentado cerca de 60 obras en una semana. El certamen concita un gran interés.

Cuenta, además, con el apoyo de su patrocinador principal, el restaurante El Rall, así como de un amplio equipo de colaboradores, restaurantes y empresas locales que han apostado por esta iniciativa cultural como elemento dinamizador del territorio.

Cultura y turismo

Desde su primera edición, Benissa en Corto ha demostrado que la cultura es el motor más potente para un turismo de calidad. El cine se convierte en una ventana privilegiada para mostrar la esencia, los paisajes y la identidad del municipio. La nueva edición llega con más fuerza, remarca su director, más ambición y, sobre todo, con más respaldo de una comunidad que cree en el séptimo arte”

“Queremos que Benissa sea referente para nuestros creadores, que cada rincón de nuestro pueblo sea un plató de cine y que cada visitante se sienta protagonista de su propia película. Benissa en Corto no es solo un certamen más, es una invitación a vivir una experiencia única en el corazón de la Marina Alta”, apunta Pedro Font.

La II edición de Benissa en Corto tendrá lugar del 31 de agosto al 6 de septiembre. Se proyectarán 40 cortos seleccionados con la presencia de directores y actores. Se seguirá apostando por la playa de la Fustera como enclave para la proyección de una de las películas protagonizada y presentada por el que será el Padrino del festival, cuyo nombre se revelará más adelante, explica el director.

También habrá una fiesta en su honor en el conocido restaurante El Ralll. La Gala de clausura y entrega de premios (premios que suman 7.300 euros) incluirá el descubrimiento de la estrella dedicada al padrino. Concluirá con una fiesta sorpresa.

El alcalde incidió en que Benissa se ha convertido en un destino turístico de gran interés cultural, deportivo y gastronómico.