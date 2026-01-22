Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Violeta Rivera, casi nada

"Violeta Rivera, con sus ochenta y un años bien cumplidos, nos ha dejado un bello libro pleno de recuerdos. De bonitas sensaciones pero también de amarguras. De empeños, de éxitos y de frustraciones, como la vida misma"

Emilio Soler

Emilio Soler

Calp

Corría el año 1987 y los socialistas ganaban las segundas elecciones a les Corts Valencianes, aunque, todo hay que decirlo, sin la mayoría absoluta de la que habían gozado en la primera legislatura y tendrían más tarde en la tercera, siempre bajo la presidencia de Joan Lerma. El plan que habíamos iniciado desde la Conselleria de Cultura dirigida por Ciprià Ciscar había conseguido llenar de bibliotecas y agencias de lectura la geografía de nuestras tierras. Y, al mismo tiempo, existía un plan para adecuar las necesidades de la población valenciana y construir un entramado de Casas de Cultura y Auditorios por toda la geografía para que dieran cobijo a las aspiraciones culturales de nuestra comunidad.

Al mismo tiempo, en aquellos momentos coincidían las elecciones autonómicas con las municipales. En la ciudad de Calpe se presentaba una lista encabezada por una militante socialista que pretendía poner punto final al gobierno en las dos primeras legislaturas municipales democráticas del partido de Adolfo Suárez y exigió, sí, exigió, la creación de una Casa de Cultura y Auditorio en su ciudad. Un centro cultural, "Jaume Pastor i Fluixá", que se inauguró en cuanto se solventaron diversos problemas gracias al desvelo y presencia de una mujer valiente para la que la Cultura, con mayúscula, ha formado parte indisoluble de su vida.

Violeta, hija del "abuelo" José Rivera, veterano faro para los socialistas de la Marina, fue educada en los valores más radicales de la lucha contra la desigualdad y la falta de oportunidades. Violeta, encabezó la lista socialista al municipio y consiguió formar un combinado de gobierno heterogéneo que le permitió diseñar el futuro cultural de una ciudad que, aunque no la vio nacer, aprendió a amarla tanto como ella quiere a Calpe. Dos legislaturas, las de 1987 y 1995, vieron como los socialistas cambiaron de la mano de Violeta y el apoyo de la ciudadanía la faz, para bien, de una ciudad turística.

Violeta Rivera, con sus ochenta y un años bien cumplidos, nos ha dejado un bello libro pleno de recuerdos. De bonitas sensaciones pero también de amarguras. De empeños, de éxitos y de frustraciones, como la vida misma. Violeta, mujer de fuerte carácter (yo, creo, me libré de sus invectivas por nuestro compartido amor por el cine), lleva la política en las venas, pero la política de verdad, la que no admite excusas ni renuncios a la hora de defender aquello en lo que cree. Su lucha por las instalaciones y actividades culturales de Calpe no pararon durante toda su época como política en activo pero tampoco cuando dijo adiós a formar en primera fila y se dedicó a sus labores como trabajadora y propagadora de las ideas sociales, tomando parte en todas las actuaciones cívicas del lugar. Por todo eso, para Violeta Rivera, mujer menuda como la planta de la que toma nombre y de mirada limpia como el color de esa misma flor, sigue siendo una luchadora infatigable, que todos los días se levanta con el deseo de conseguir lo que parece un sueño difícil e improbable: un mundo mejor.

"Violeta Rivera, alcaldesa de Calp: Informe de gestión (1987-1995)"

Violeta Rivera presenta el viernes 23 de enero, a las 19.30 h, en el Auditorio de la Casa de Cultura de Calp el libro Violeta Rivera, alcaldesa de Calp: Informe de gestión (1987–1995).

