Jugar al futbet envoltat de pins: canviar el pavelló esportiu pel bosc en la Vall de Gallinera
Aquesta pista és diferent a totes: fer gol i respirar muntanya és força saludable
Les pistes de futbet estan habitualment envoltades de ciment o sota el sostre d'alumini d'un pavelló esportiu. Es fa esport en entorns aspres i amb una estètica una mica de polígon industrial. En la Vall de Gallinera és diferent. Aquesta pista de futbet del poble d'Alpatró (un dels nuclis de la Vall de Gallinera) pot ser una de tantes. No ho és. Està dins del bosc, rodejada d'arbres. És clar que a aquest poble és eixir a passejar i ja fer esport en plena natura. Però fer gol i respirar muntanya és molt saludable. Un xut de benestar natural.
Ara la Diputació d'Alacant ha finalitzat les obres de millora de l'àrea esportiva de la Font Vella d'Alpatrò. Ha condicionat l'àrea esportiva i els seus accessos, tenint en compte la importància de conservar la infraestructura existent i millorar la seguretat abans de possibles moviments de terres ocorreguts.
S’ha recuperat la pista com a espai esportiu per poder practicar diferents esports amb condicions òptimes de seguretat. Motivat per l'existència de zones d'acumulació d'aigua en la pista esportiva i corriments de terra en el vessant dempeus de la pista esportiva, s’ha considerat prioritari l’evacuació de l’aigua i en aquest sentit s’han modificat lleugerament els pendents de la pista i s’ha creat una nova cuneta als peus de la pista esportiva que arreplega les aigües d'aquesta i les condueix fins a l'inici del camí d'entrada a aquesta. Aquesta solució ha estat consensuada pel Servei Territorial d'Obres Públiques d'Alacant, administració que posseeix les competències de la CV-700.
D'altra banda, s’ha realitzat una arqueta en la caiguda d'aigua procedent de la séquia existent sobre la paret de l'antic frontó situada al sud de la pista esportiva amb la finalitat d'evitar erosions en el terreny.
Inversió de 81.371 euros
Les obres han suposat una inversió de 81.371,21 euros i les ha realitzat la Diputació d’Alacant dins del Pla Planifica 2020.
S’ha millorat la zona esportiva de la Font Vella d’Alpatró amb l’objectiu de promocionar l’esport i una vida més saludables a la Vall de Gallinera.
