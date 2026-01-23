Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Iryo ValenciaAccidente tren AdamuzTiempo fin de semanaEntrevista a Lola HerreraSueldo FordAdiós Levante UDPisos ValenciaHeroína Valencia
instagramlinkedin

Rescatan en plena noche a un escalador polaco que quedó atrapado en la Cova del Pirata del Morro de Toix de Calp

Los abrupto del terreno y la falta de visibilidad complicaron un rescate que comenzó a las 23 horas y terminó casi a las 4 de la madrugada

Los especialistas del grupo de rescate en montaña del Consorcio de Bomberos de Alicante lograron sacar al escalador atrapado

Los especialistas del grupo de rescate en montaña del Consorcio de Bomberos de Alicante lograron sacar al escalador atrapado / Policía Local de Calp

Alfons Padilla

Alfons Padilla

Calp

Uno de los tres escaladores polacos que ayer decidieron trepar por los paredones de roca de la Serra de Toix de Calp se metió en una "trama" de aúpa. Quedó atrapado en la Cova del Pirata, que está cerca del mar. Y se hizo de noche. Noche profunda.

Sobre las 23 horas, la Policía Local de Calp recibió el aviso de 112 de que un varón estaba atrapado en la mencionada gruta del Morro de Toix. El rescate era peliagudo. El terreno es muy abrupto. No había ni pizca de visibilidad. Y llovía. Los otros dos escaladores indicaban donde estaba su compañero, quien corría riesgo de sufrir hipotermia. Una noche a la intemperie es ahora, en lo más crudo del crudo invierno, difícil de sobrellevar. Como poco, te castañetean los dientes y te quedas aterido de frío.

Efectivos que participaron en el rescate

Efectivos que participaron en el rescate / Policía Local de Calp

Acudió el grupo de rescate en montaña del Consorcio de Bomberos de Alicante. También participaron una unidad de Protección Civil y los servicios sanitarios. El aviso se dio a las 23 horas. Los especialistas en rescates en montaña consiguieron sacar de la cueva al atrapado sobre las 3.50 horas. Las labores fueron extremadamente complejas.

Noticias relacionadas

De vacaciones en Calp

La Policía Local ha detallado que los tres escaladores son polacos y están pasando sus vacaciones en Calp. El rescatado no resultó herido ni necesitó de atención sanitaria. Tras el susto y el rescate, los tres turistas podrán seguir disfrutando de unos días de deporte y sol (el día ya es ho radiante) en el municipio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. De las balas (perdigonazos) a los balidos: las cabras vuelven al Montgó y ya pasturan en el antiguo campo de tiro de Xàbia
  2. Un nuevo turismo en Xàbia que levanta polvaredas
  3. El hospital de Dénia 'pierde' a una paciente de 68 años: sus hijos denunciaron la desaparición y la buscaron durante más de 20 horas
  4. Agua residual a borbollones: nuevos vertidos contaminan el río Gorgos en Xàbia
  5. Gata reacciona y obliga a retirar el cartelón machista y trumpista
  6. Géiser y sacudida: así ha sido la explosión controlada de un obús de la Guerra Civil en una playa de Dénia
  7. La amistad tiene premio en Dénia: diez amigos compran a última hora el décimo del primer premio del Niño
  8. Buscan a una mujer de 82 años desaparecida en Xàbia

Rescatan en plena noche a un escalador polaco que quedó atrapado en la Cova del Pirata del Morro de Toix de Calp

Rescatan en plena noche a un escalador polaco que quedó atrapado en la Cova del Pirata del Morro de Toix de Calp

Tras el vendaval y la tala de pinos muertos, el Castell de Dénia reabre con otro aire

Tras el vendaval y la tala de pinos muertos, el Castell de Dénia reabre con otro aire

Jugar al futbet envoltat de pins: canviar el pavelló esportiu pel bosc en la Vall de Gallinera

Jugar al futbet envoltat de pins: canviar el pavelló esportiu pel bosc en la Vall de Gallinera

Los vecinos pelean y pelean para que Xàbia saque los coches de la primera línea de playa

Los vecinos pelean y pelean para que Xàbia saque los coches de la primera línea de playa

Una cueva del acantilado convertida en museo: Benitatxell hace historia al crear uno de los espacios culturales más singulares y estimulantes de la Marina Alta

Una cueva del acantilado convertida en museo: Benitatxell hace historia al crear uno de los espacios culturales más singulares y estimulantes de la Marina Alta

Pego vuelve a mirar a Europa para revitalizar espacios urbanos a través del emprendimiento sostenible

Pego vuelve a mirar a Europa para revitalizar espacios urbanos a través del emprendimiento sostenible

Violeta Rivera, casi nada

Violeta Rivera, casi nada

Dénia empieza a recoger la basura orgánica puerta a puerta en los restaurantes

Dénia empieza a recoger la basura orgánica puerta a puerta en los restaurantes
Tracking Pixel Contents