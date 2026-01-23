Rescatan en plena noche a un escalador polaco que quedó atrapado en la Cova del Pirata del Morro de Toix de Calp

Uno de los tres escaladores polacos que ayer decidieron trepar por los paredones de roca de la Serra de Toix de Calp se metió en una "trama" de aúpa. Quedó atrapado en la Cova del Pirata, que está cerca del mar. Y se hizo de noche. Noche profunda.

Sobre las 23 horas, la Policía Local de Calp recibió el aviso de 112 de que un varón estaba atrapado en la mencionada gruta del Morro de Toix. El rescate era peliagudo. El terreno es muy abrupto. No había ni pizca de visibilidad. Y llovía. Los otros dos escaladores indicaban donde estaba su compañero, quien corría riesgo de sufrir hipotermia. Una noche a la intemperie es ahora, en lo más crudo del crudo invierno, difícil de sobrellevar. Como poco, te castañetean los dientes y te quedas aterido de frío.

Efectivos que participaron en el rescate / Policía Local de Calp

Acudió el grupo de rescate en montaña del Consorcio de Bomberos de Alicante. También participaron una unidad de Protección Civil y los servicios sanitarios. El aviso se dio a las 23 horas. Los especialistas en rescates en montaña consiguieron sacar de la cueva al atrapado sobre las 3.50 horas. Las labores fueron extremadamente complejas.

De vacaciones en Calp

La Policía Local ha detallado que los tres escaladores son polacos y están pasando sus vacaciones en Calp. El rescatado no resultó herido ni necesitó de atención sanitaria. Tras el susto y el rescate, los tres turistas podrán seguir disfrutando de unos días de deporte y sol (el día ya es ho radiante) en el municipio.