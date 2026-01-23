Un tranvía embiste en Dénia a un coche que se saltó un semáforo en rojo
En el vehículo iban dos mujeres y la conductora ha tenido que ser atendida y trasladada al hospital
Enésimo accidente en la vía urbana de Dénia del TRAM. Un tranvía ha embestido a un coche que se ha saltado un semáforo en rojo. Ha ocurrido poco antes de las 15 horas. El impacto no ha sido muy grave. Las ocupantes del turismo no habían resultado, aparentemente, heridas. No obstante, la conductora se ha sentido mal y ha tenido que ser atendida por los sanitarios. La han trasladado al hospital. Todo apuntaba a que ha sido más la conmoción y el nerviosismo que las posibles lesiones.
La colisión ha ocurrido en la rotonda de las avenidas Juan Chabás y Joan Fuster. La vía pasa por encima de las rotondas. El cruce se regula con semáforos. La conductora no ha visto que estaba en rojo. Cuando se ha dado cuenta, el tranvía se le ha echado encima. No ha sido un choque violento. El tranvía circula muy despacio en este tramo ferroviario urbano.
El tranvía ha podido reanudar la marcha y llegar a la estación de Dénia. Mientras, la Policía Local regulaba el tráfico y atendía a la conductora y su acompañante. Se han llevado un buen susto. Han llegado los sanitarios y han prestado asistencia a la conductora.
Enésimo accidente
Ya van unos cuantos accidentes similares en estos cruces con la vía del tranvía regulados por semáforos. Siempre es lo mismo: los conductores se despistan y pasan con el semáforo en rojo. No advierten de que el tren está a nada de pasar.
