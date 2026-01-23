Los vecinos pelean y pelean para que Xàbia saque los coches de la primera línea de playa
El cierre de parte del aparcamiento ilegal del litoral del Primer Muntanyar ha venido precedido de un contencioso contra el ayuntamiento y tras instar el juzgado a que se facilitara el expediente a los residentes
El ayuntamiento siempre es mal rival: remolonea, hace mutis, da largas, juega con la paciencia... Una comunidad de vecinos de Xàbia logró que el servicio provincial de Costas (ministerio para la Transición Ecológica) admitiera que el aparcamiento de primera línea de playa del Primer Muntanyar es "ilegal" y que resulta una barbaridad que más de 300 coches invadan el dominio público y la ribera de mar. Pero a estos residentes les ha tocado pelear y pelear para conseguir que el Ayuntamiento de Xàbia actúe.
Esta semana el consistorio ha cerrado parte de este estacionamiento precario y metido casi en la orilla. No ha sido una iniciativa de "motu proprio". Los vecinos de la comunidad de propietarios de la Mezquida han tenido que mover cielo y tierra.
Costas, como adelantó en exclusiva este diario, exigió al consistorio que desmantelara el aparcamiento. Los coches obstaculizan el acceso a la playa y degradan un tramo del dominio público, el situado junto a la desembocadura del río Gorgos, de gran valor natural y paisajístico. La jefa de Costas en Alicante, Rosa de los Ríos, trasladó a los vecinos y al ayuntamiento que "el uso como estacionamiento de vehículos no es un fin propio ni deseable para terrenos pertenecientes a la ribera del mar".
Pero los coches seguían invadiendo este litoral. El ayuntamiento no hacía nada. Los vecinos, defendidos por el letrado José Aguilar Cabañete, se vieron forzados a presentar un recurso contencioso administrativo a finales de octubre. Luego han apelado al juzgado para exigir el ayuntamiento que les remitiera el expediente. El juzgado instó al ayuntamiento a que facilitara todos los trámites a la otra parte. Pelear y pelear.
La reacción municipal
Ahora el consistorio reacciona. Ha cerrado parte del aparcamiento, la zona que está más próxima al bar de playa del Montgó di bongo. Más pronto que tarde deberá desmantelar todo el parking.
El Primer Muntanyar, la franja costera que va entre los núcleos del Puerto y de la playa del Arenal, se ha ido quitando de encima los coches en los últimos años. No hace tanto se aparcaba de cabo a rabo. Los vehículos ocupaban toda la primera línea. Uno de los paisajes más bellos de Xàbia era una hilera continua de coches aparcados.
El ayuntamiento, siempre empujado por Costas, impidió aparcar en casi todo el Primer Muntanyar. Dejó dos bolsas de aparcamiento a ambos extremos, junto al Parador (ésta cerrada el pasado año) y junto a la desembocadura del Gorgos. En esta última entran más de 300 coches. Una barrera. Es anacrónico. Los vecinos pelean y pleitean para rescatar este bello paisaje.
