Tras el vendaval y la tala de pinos muertos, el Castell de Dénia reabre con otro aire

Tras el vendaval y la tala de pinos secos y muertos, el Castell de Dénia reabre con un nuevo aire. La fortaleza recupera el horizonte. No hay mal que por bien no venga. Se han secado (la plaga del Tomicus destruens y la sequía han hecho estragos en las masas forestales de la Marina Alta) una barbaridad de árboles. Retirarlos era preciso y urgente. Podían desplomarse.

Ha reabierto la mayor parte de la fortaleza. No obstante, el flanco de la Vila Vella continúa cerrado, dado que allí se siguen talando pinos. En total, se retirarán 140. El Castell emerge de una frondosidad que no es de toda la vida. Las fotos antiguas muestran que no había ni un pino, que ha sido en las últimas décadas cuando estos árboles han conquistado el castillo desde dentro. Y han causado no pocos problemas. Las raíces removían estructuras históricas.

Troncos talados en la ladera que mira al Montgó / A. P. F.

El castillo se reabrió este miércoles tras semanas cerrado para realizar las labores forestales. Pero el jueves llegó el vendaval de la borrasca Ingrid. Cerrado "amb clau, pany i forrellat". La fortaleza ya ha reabierto hoy con total normalidad (y una notable afluencia de visitantes). Tiene otro aire. Esta atalaya, ahora que no hay tanta espesura, gana perspectiva y paisaje.

La tala prosigue en el flanco de la Vila Vella / A. P. F.

El concejal de Parques y Jardines, Pepe Doménech, ya explicó que la tala comenzaba en el acceso principal y la explanada del Governador, que es la parte que ahora se ha reabierto. También puede visitarse de nuevo el centro de interpretación "Dénia, Ciutat Vigia", esa magnífica atalaya a la milenaria historia de la ciudad.

La fortaleza se ha quitado de encima la espesura de pinos muertos / A. P. F.

El acceso a la Vila Vella premanecerá cerrado todavía un par de semanas.

El riesgo, agravado con lluvias y viento

Se talarán unos 140 pinos que, tras la sequía de 2023 y 2024, estaban muertos y podían desplomarse. El riesgo de que se desmoronaran era especialmente alto en días de lluvia y viento.

Mientras prosigan los trabajos, el horario de apertura del Castell se retrasa una hora. Se puede visitar a partir de las 11 de la mañana y no de las 10, que es la hora habitual del "toque de diana" (figurado, claro) en este gran monumento de Dénia.