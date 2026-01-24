Una pareja de 67 y 68 años, detenidos en Pedreguer por cultivar en su sótano 264 plantas de marihuana

La "maría" no tiene edad. La Policía Nacional ha detenido en Pedreguer a un varón y una mujer, de 67 y 68 años (dos "jovenzuelos"), que cultivaban en su sótano "hierba" a mansalva. Los agentes han desmantelado una plantación "indoor" de 264 plantas de marihuana. A los arrestados se les imputa un delito de tráfico de drogas y de defraudación de fluido eléctrico. La marihuana se "alimentaba" de un enganche ilegal a la red eléctrica.

La investigación comenzó tras recibir los agentes informaciones sobre la posible existencia de una plantación de marihuana escondida en una vivienda de la localidad de Pedreguer.

Los agentes de Policía Judicial de la Comisaría de Denia centraron su investigación en una pareja que residía en la vivienda. Eran los encargados del mantenimiento de dicha plantación.

Además, se llevaron a cabo gestiones en la zona con las que los investigadores comprobaron que la vivienda tenía todas las ventanas cerradas, observándose una máquina de aire acondicionado de gran tamaño en constante funcionamiento y que de la misma procedía un olor característico de las plantaciones de marihuana, así como la hipótesis de una clara defraudación de fluido eléctrico.

Durante la fase de explotación de la investigación y en base a los indicios recabados, se solicitó a la Autoridad Judicial una entrada y registro en la vivienda investigada.

Sofisticado sistema hidropónico

Tras los registros, se llevó a cabo la detención de la pareja investigada y se localizó una plantación de marihuana con un total de 264 plantas de marihuana, 2.854 gramos de marihuana, así como un sofisticado sistema hidropónico dotado de transformadores, aparatos de aire, extracción y focos luminiscentes.

A su vez, tras diversas gestiones de investigación se comprobó que la vivienda, se encontraba enganchada ilegalmente a la red de fluido eléctrico.

Los detenidos, tras la práctica de las diligencias policiales, han sido puestos a disposición de los juzgados de instrucción de Dénia.