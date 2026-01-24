La poesía es un conjuro: Dénia revive el mundo de al-Azraq

Quizá también influyeron los astros. En el cielo nocturno y bruñido (daba la impresión de que le hubieran sacado lustre), la media luna, la luna en fase creciente, destellaba. Era la misma luna de esa noche poética recreada en el recital "Poemes de la mitja lluna". La biblioteca Juan Chabás de Dénia estaba a tope. Llenísima. Es insólito. Un recital en una fría noche de enero concitó un interés superlativo. Dénia quiere cultura. Cultura en cuarto creciente.

La poesía es un conjuro. Así, de golpe, con los acordes de los instrumentos medievales y los primeros versos, volvió aquella atmósfera sugerente de Daniya, de la taifa de Muyahid y Ali (su corte atrajo a una pléyade de poeta, filósofos y pensadores). La poesía y la música recrearon también el tiempo de al-Azraq, el visir que murió hace ahora 750 años. Pura evocación. "Poemes de la mitja lluna", el recital del lutier y musicólogo Jota Martínez y de los poetas y recitadores Sílvia Tàpia y Joan Femenia, es un magnífico inicio (un inicio sensual, lírico y con su pizca justa de añoranza) del Any al-Azraq en Dénia. La ciudad se suma a una conmemoración que llegará a la luna llena, a su momento álgido, el próximo 5 de mayo, el día que se cumplen exactamente 750 años de la muerte del visir.

La biblioteca, repleta de público / Levante-EMV

Grandes poetas valencianos

El público llenó la biblioteca. Se quedó pequeña. Pero tenía sentido y era tremendamente atinado llevar el recital allí donde están los libros. Las bibliotecas de los gobernantes andalusíes estaban repletas de libros. Los libros eran un símbolo de prestigio. Y el recital también sirvió para descubrir a grandes poetas valencianos: Ibn al-Labbana, de Dénia; Ibn Khafaja, de Alzira, o Ibn az-Zaqqaq, Ar-Russfí y Ibn al-Abbar, los tres nacidos en València.

El Any al-Azraq comienza en Dénia entre libros, con evocadoras poesía y música y con luna en fase creciente. También con un lleno de época. Solo de tarde en tarde acude una multitud a un acto cultural.