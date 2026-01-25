Gamberrada "facha" en Pedreguer: arrastran una barrera de los toros, trepan al balcón del ayuntamiento, gritan "viva España" y roban la bandera de Palestina

"Milhòmens". Bueno, fueron seis o siete jóvenes de 18 y 19 años que, atacados de ardor patriótico (y ardor etílico), decidieron hacer la gamberrada "facha" de la noche en Pedreguer. Forzudos ellos, arrastraron una barrera de los "bous al carrer" de Sant Blai hasta la fachada del ayuntamiento. Treparon por la barrera y se encaramaron en el balcón municipal. Gritaron "vivajpaña" (sí, farfullaron malamente el "viva España") y, no contentos con el desatino, robaron la bandera de Palestina.

Se pasearon con la bandera. Retiraron uno de los bolardos que cierra al tráfico la plaza. Se subieron a las motos y continuaron, bandera en ristre, celebrando su desquiciada "hombrada".

Una gamberrada que hoy, día de resaca, seguro que ya no los enardece de orgullo. Además, la Policía Local ha identificado a los incívicos. "Mover una barrera taurina y quitar los bolardos de seguridad que cierran las vías no es una broma. Es una imprudencia grave que pone en peligro la seguridad vial", ha advertido la Policía de Pedreguer, que apunta también que la barrera la utilizaron para "acceder ilegítimamente al bancó del Ayuntamiento".

Noticias relacionadas

Investigación y sanción

"Estas conductas, que afectan a la seguridad y al patrimonio, ya están bajo investigación para la sanción pertinente. Respetar el mobiliario público y el que representa es un deber de todos", ha recordado la Policía Local.