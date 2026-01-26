Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El CEIP Mediterrània de Xàbia conclou la campanya Mediterrània Solidària amb una recaptació de 2.838,75 euros

Els diners es destinaran íntegrament a millorar la qualitat de vida dels pacients oncològics, donar suport a les seues famílies i impulsar la investigació contra el càncer

La recaptació de la cursa solidària

La recaptació de la cursa solidària

Teresa Andreu

Xàbia

L’alumnat del CEIP Mediterrània de Xàbia ha finalitzat aquesta setmana la campanya Mediterrània Solidària, una iniciativa que ha omplit el centre d’activitats destinades a sensibilitzar, visibilitzar i donar suport a les persones que lluiten contra el càncer i a les seues famílies.

L’última acció prevista, la Cursa Solidària, ha reunit tot l’alumnat en una jornada esportiva plena d’emoció, esforç i convivència. Els xiquets i xiquetes han participat amb una gran implicació, demostrant que, des de l’escola, la solidaritat es pot treballar a través de valors, experiències i accions compartides.

La cursa solidària, una jornada d'esport i convivència

La cursa solidària, una jornada d'esport i convivència

Gràcies a l’esforç de l’alumnat i al compromís de les famílies, el centre ha aconseguit recaptar un total de 2.838,75 euros, que es destinaran íntegrament a millorar la qualitat de vida dels pacients oncològics, donar suport a les seues famílies i impulsar la investigació contra el càncer.

Des del CEIP Mediterrània volen expressar el nostre més profund agraïment a tota la comunitat educativa per la seua participació, dedicació i entusiasme al llarg de tota la campanya. Així mateix, fem extensiu aquest agraïment a la Associació Espanyola Contra el Càncer, per la seua implicació, col·laboració i suport constant.

