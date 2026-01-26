El CEIP Mediterrània de Xàbia conclou la campanya Mediterrània Solidària amb una recaptació de 2.838,75 euros
Els diners es destinaran íntegrament a millorar la qualitat de vida dels pacients oncològics, donar suport a les seues famílies i impulsar la investigació contra el càncer
L’alumnat del CEIP Mediterrània de Xàbia ha finalitzat aquesta setmana la campanya Mediterrània Solidària, una iniciativa que ha omplit el centre d’activitats destinades a sensibilitzar, visibilitzar i donar suport a les persones que lluiten contra el càncer i a les seues famílies.
L’última acció prevista, la Cursa Solidària, ha reunit tot l’alumnat en una jornada esportiva plena d’emoció, esforç i convivència. Els xiquets i xiquetes han participat amb una gran implicació, demostrant que, des de l’escola, la solidaritat es pot treballar a través de valors, experiències i accions compartides.
Gràcies a l’esforç de l’alumnat i al compromís de les famílies, el centre ha aconseguit recaptar un total de 2.838,75 euros, que es destinaran íntegrament a millorar la qualitat de vida dels pacients oncològics, donar suport a les seues famílies i impulsar la investigació contra el càncer.
Des del CEIP Mediterrània volen expressar el nostre més profund agraïment a tota la comunitat educativa per la seua participació, dedicació i entusiasme al llarg de tota la campanya. Així mateix, fem extensiu aquest agraïment a la Associació Espanyola Contra el Càncer, per la seua implicació, col·laboració i suport constant.
