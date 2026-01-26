Fiesta gastronómica: Llíber acogerá el 1 de marzo la Feria del Embutido de la Vall de Pop

Llíber será el escenario de la décimo cuarta edición de la Feria del Embutido y Producto Tradicional de la Vall de Pop, una cita ya consolidada en el calendario gastronómico de la Marina Alta y referente en la puesta en valor de los productos y sabores del interior de la comarca. Se celebrará el domingo 1 de marzo en el aparcamiento del Centro Médico de este municipio, en horario de 9.30 a 14 horas.

La presentación de la Feria del Embutido de la Vall de Pop / Levante-EMV

La feria volverá a reunir a productores, profesionales y público en torno a la gastronomía tradicional de la Vall de Pop, con especial protagonismo para los embutidos artesanos, los vinos de la zona y otros productos de proximidad. A lo largo de la mañana, los asistentes podrán disfrutar de almuerzos tradicionales elaborados con embutidos locales, cocas y vinos, así como de una amplia exposición de productos gastronómicos y agroalimentarios representativos del territorio.

Las imágenes de la deliciosa feria del embutido de la Vall de Pop y Senija / A. Padilla

"Figatellà mundial"

Uno de los momentos más destacados de la jornada llegará a las 12 del mediodía con la celebración de la ya popular Figatellà Mundial, una iniciativa que pone en valor uno de los productos más emblemáticos de la comarca. Además, durante la feria tendrá lugar la presentación del Torraor o Torraora de Honor 2026, reconocimiento que distingue la labor de personas vinculadas a la defensa y promoción de la gastronomía tradicional.

Excursión por Llíber

La programación se completa con una excursión por el término municipal de Llíber durante la mañana, música en directo, actividades pensadas para el público infantil y diversas sorpresas, configurando una propuesta atractiva tanto para vecinos como para visitantes.

Noticias relacionadas

La feria está organizada por la Asociación Turístico Empresarial de la Vall de Pop (ATEVAP) junto con el Ayuntamiento de Llíber. Además, cuenta con el respaldo de entidades y asociaciones del ámbito comarcal y autonómico, reforzando su carácter de encuentro gastronómico, cultural y social que pone en valor la identidad y el patrimonio gastronómico de la Vall de Pop.