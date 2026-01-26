Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Asesinato SuecaNiño SuecaCercanías ValenciaFichaje ValenciaFalla Convento-JerusalénAccidente tren AdamuzFerrero
instagramlinkedin

Fiesta gastronómica: Llíber acogerá el 1 de marzo la Feria del Embutido de la Vall de Pop

La feria volverá a reunir a productores, profesionales y público en torno a la gastronomía tradicional de la Vall de Pop, con especial protagonismo para los embutidos artesanos, los vinos de la zona y otros productos de proximidad

Los sabrosísimos figatells

Los sabrosísimos figatells / Lluís Pons

Redacción Levante-EMV

Llíber

Llíber será el escenario de la décimo cuarta edición de la Feria del Embutido y Producto Tradicional de la Vall de Pop, una cita ya consolidada en el calendario gastronómico de la Marina Alta y referente en la puesta en valor de los productos y sabores del interior de la comarca. Se celebrará el domingo 1 de marzo en el aparcamiento del Centro Médico de este municipio, en horario de 9.30 a 14 horas.

La presentación de la Feria del Embutido de la Vall de Pop

La presentación de la Feria del Embutido de la Vall de Pop / Levante-EMV

La feria volverá a reunir a productores, profesionales y público en torno a la gastronomía tradicional de la Vall de Pop, con especial protagonismo para los embutidos artesanos, los vinos de la zona y otros productos de proximidad. A lo largo de la mañana, los asistentes podrán disfrutar de almuerzos tradicionales elaborados con embutidos locales, cocas y vinos, así como de una amplia exposición de productos gastronómicos y agroalimentarios representativos del territorio.

Las imágenes de la deliciosa feria del embutido de la Vall de Pop y Senija

Las imágenes de la deliciosa feria del embutido de la Vall de Pop y Senija

Ver galería

Las imágenes de la deliciosa feria del embutido de la Vall de Pop y Senija / A. Padilla

"Figatellà mundial"

Uno de los momentos más destacados de la jornada llegará a las 12 del mediodía con la celebración de la ya popular Figatellà Mundial, una iniciativa que pone en valor uno de los productos más emblemáticos de la comarca. Además, durante la feria tendrá lugar la presentación del Torraor o Torraora de Honor 2026, reconocimiento que distingue la labor de personas vinculadas a la defensa y promoción de la gastronomía tradicional.

Excursión por Llíber

La programación se completa con una excursión por el término municipal de Llíber durante la mañana, música en directo, actividades pensadas para el público infantil y diversas sorpresas, configurando una propuesta atractiva tanto para vecinos como para visitantes.

Noticias relacionadas

La feria está organizada por la Asociación Turístico Empresarial de la Vall de Pop (ATEVAP) junto con el Ayuntamiento de Llíber. Además, cuenta con el respaldo de entidades y asociaciones del ámbito comarcal y autonómico, reforzando su carácter de encuentro gastronómico, cultural y social que pone en valor la identidad y el patrimonio gastronómico de la Vall de Pop.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. De las balas (perdigonazos) a los balidos: las cabras vuelven al Montgó y ya pasturan en el antiguo campo de tiro de Xàbia
  2. Un nuevo turismo en Xàbia que levanta polvaredas
  3. El hospital de Dénia 'pierde' a una paciente de 68 años: sus hijos denunciaron la desaparición y la buscaron durante más de 20 horas
  4. Agua residual a borbollones: nuevos vertidos contaminan el río Gorgos en Xàbia
  5. Gata reacciona y obliga a retirar el cartelón machista y trumpista
  6. Géiser y sacudida: así ha sido la explosión controlada de un obús de la Guerra Civil en una playa de Dénia
  7. La amistad tiene premio en Dénia: diez amigos compran a última hora el décimo del primer premio del Niño
  8. Buscan a una mujer de 82 años desaparecida en Xàbia

Fiesta gastronómica: Llíber acogerá el 1 de marzo la Feria del Embutido de la Vall de Pop

Fiesta gastronómica: Llíber acogerá el 1 de marzo la Feria del Embutido de la Vall de Pop

Goteras y humedades: denuncian el deterioro de las instalaciones de Dénia que utilizan personas mayores y con patologías

Goteras y humedades: denuncian el deterioro de las instalaciones de Dénia que utilizan personas mayores y con patologías

Gamberrada "facha" en Pedreguer: arrastran una barrera de los toros, trepan al balcón del ayuntamiento, gritan "viva España" y roban la bandera de Palestina

Gamberrada "facha" en Pedreguer: arrastran una barrera de los toros, trepan al balcón del ayuntamiento, gritan "viva España" y roban la bandera de Palestina

Xàbia limitará la afluencia de bañistas a sus calas: tecnología para sacudirle la saturación a la Barraca y la Granadella

Xàbia limitará la afluencia de bañistas a sus calas: tecnología para sacudirle la saturación a la Barraca y la Granadella

Vida para el gran bulevar del siglo XIX de Xàbia

Vida para el gran bulevar del siglo XIX de Xàbia

La Policía Local de Calp escolta los autobuses escolares del CEIP Oltà para garantizar la seguridad de los alumnos

La Policía Local de Calp escolta los autobuses escolares del CEIP Oltà para garantizar la seguridad de los alumnos

Una pareja de 67 y 68 años, detenidos en Pedreguer por cultivar en su sótano 264 plantas de marihuana

Una pareja de 67 y 68 años, detenidos en Pedreguer por cultivar en su sótano 264 plantas de marihuana

Un tranvía embiste en Dénia a un coche que se saltó un semáforo en rojo

Un tranvía embiste en Dénia a un coche que se saltó un semáforo en rojo
Tracking Pixel Contents