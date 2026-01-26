Goteras y humedades: denuncian el deterioro de las instalaciones de Dénia que utilizan personas mayores y con patologías
Los usuarios del programa En Moviment afirman que se han cansado de que les digan "estamos en ello" y que las mejoras no lleguen
Los usuarios de En Moviment, un programa de salud que desarrolla la concejalía de Deportes de Dénia en colaboración con la Zona Básica de Salud, han lamentado que las instalaciones que utilizan sufren "goteras, humedades y un deterioro evidente desde hace décadas". Han difundido fotografías en los que se aprecia perfectamente que hay filtraciones de agua y suelos mojados y material desgastado.
"Nos dicen 'estamos en ello', pero lso años pasan y nada cambia", afirman, al tiempo que critican que las redes sociales sí que estén repletas de fotos de "pose y medallas inmerecidas". "Mucho escaparate, mucho menfotisme institucional y poca gestión real", advierten.
Recuerdan que los usuarios de este programa son "personas mayores, muchas con patologías respiratorias, defensas bajas, problemas de salud mental o en procesos de recuperación de enfermedades graves". "Venimos a prevenir y a mejorar nuestra salud, pero lo hacemos en espacios que son idóneos para agravar precisamente esas patologías".
"La prevención no admite excusas"
Los usurios de En Moviment subrayan que "la prevención no admite excusas" y que no se creen eso de que no hay dinero. "Sí lo hay para externalizar servicios y desperdiciar recursos que podrían destinarse a mejorar instalaciones y aprovechar el personal público cualificado que existe".
