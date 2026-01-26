El hospital de Dénia mantiene cerrado un box de la UCI ya cuatro meses, los peores del colapso en urgencias

El hospital de Dénia siempre ha llevado mal las lluvias. Las del pasado otoño provocaron, como ya adelantó Levante-EMV, que un box de la UCI quedara inutilizado. Lo ha revelado Compromís. Han pasado cuatro meses y esas instalaciones siguen cerradas. Y lo han estado durante lo peor del colapso de las urgencias.

El diputado de Compromís y portavoz de Sanidad en las Corts, Carles Esteve, ha lamentado el "abandono continuado del hospital de Dénia por parte del gobierno del PP". Ha insistido en que no se han reparado las deficiencias estructurales. Un ejemplo es que, tras más de cuatro meses tras las lluvias que afectaron gravemente a las instalaciones (ocurridas en septiembre), el box de la UCI sigue cerrado.

“El mantenimiento del hospital de Dénia sigue abandonado y da igual cuando lo digas ya que hace cuatro meses que tienen el box de la UCI cerrado. Ese problema es ahora más grave vista la saturación de las urgencias. Hace unos días algunos pacientes denunciaban que esperaban hasta 40 horas a que los atendieran. La situación es tan complicada que Dénia está derivando pacientes a otros hospitales", ha adverito el diputado.

Deben acometarse obras urgentes para evitar las goteras y "cascadas" de agua / Levante-EMV

"Cada vez que llueve, las obras de reparación que se iniciaron y que no se han acabado provocan que en la sección de maternidad del centro hospitalario se forme una cascada de agua, lo que obliga a prestar los servicios en condiciones deplorables. Nadie entiende a qué está esperando el gobierno del PP para atender estas necesidades. Se tendrían que haber resuelto hace cuatro meses cuando tanto desde Compromís, como los profesionales y los usuarios denunciamos esta situación”, subraya Esteve.

La deuda que el PP le perdonó a Ribera Salud

El diputado califica de "intolerable" que casi dos años después de la reversión a la gestión pública, reversión iniciada por el Govern del Botànic, el PP no invierta ni aborde las urgentes mejoras estructurales. "Todo esto es consecuencia de que Ribera Salud dejó el hospital en un estado lamentable y el gobierno del PP les perdonó más de 50 millones de euros de deuda por carencia de actuaciones en el hospital. Ahora la gestión directa del conseller Marciano Gómez y su equipo demuestra que la situación todavía puede ir a peor”.

El diputado exige actuaciones "inmediatas y urgentes" a la conselleria de Sanidad. Le insta a reparar ya las deficiencias en la UCI, urgencias y maternidad. Y recalca que estas deficiencias ponen en riesgo la seguridad de pacientes y profesionales de la Marina Alta.