La pasa valenciana y malagueña, juntas de nuevo más de 100 años después

Una posible colaboración permitirá explorar las similitudes y diferencias en los procesos de elaboración y en las arquitecturas vinculadas a este producto agrícola compartido

Noelia Cabello, técnica de APTA, Elisa Páez, gerente de APTA, y Luis Silvestre, gerente de la Ruta dels Riuraus

Noelia Cabello, técnica de APTA, Elisa Páez, gerente de APTA, y Luis Silvestre, gerente de la Ruta dels Riuraus / Levante-EMV

Teresa Andreu

Madrid

La filoxera arrasó los viñedos de Europa a finales del siglo XIX. Llegó a Málaga en 1870 y 40 años después a los campos de la Marina Alta. En este impás surgió una relación comercial entre Málaga y las comarcas centrales valencianas. Los malagueños necesitaban pasas para suministrar sus mercados y València disponía de ellas. La existencia de la relación entre los dos máximos productores de pasas es conocida en la Marina Alta. Sin embargo, es totalmente desconocido en Málaga.

De ahí que Fitur ofreciera la oportunidad de volver a enlazar dos realidades agrícolas que conectan territorios. El encuentro se materializó el pasado 23 de enero. Elisa Páez, gerente de la Asociación para la promoción turística de la Axarquia (APTA), y Luis Silvestre, gerente de “La Ruta dels Riuraus el legado de la pasa" hablaron sobre esa conexión entre Málaga y la Marina Alta.

Surgió la idea de compartir experiencias y conocer las similitudes y diferencias de los procesos agrícolas de cada uno de estos territorios. Se planteó la posibilidad de organizar una excursión para el próximo mes de septiembre con el objetivo de conocer de primera mano el proceso de elaboración de la pasa en la Axarquía (Málaga).

