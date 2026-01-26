Transformar la educación para hacer una sociedad más justa e igualitaria: la Uned de Dénia recibe a la delegación internacional del proyecto "Beyond Bias is Gender Harmony"

El Ayuntamiento de Dénia ha acogido hoy la recepción oficial a las personas participantes en el proyecto europeo “Beyond Bias is Gender Harmony”, una iniciativa coordinada por UNED Dénia que reúne a representantes educativos de Serbia, Rumanía, Eslovenia y Lituania, junto con España a través del Centro Asociado.

La recepción institucional ha estado presidida por el alcalde en funciones, Rafa Carrió, acompañado por el concejal de Igualdad, Javier Scotto, y el concejal de Hacienda, Paco Roselló.

Carrió subrayó la relevancia del proyecto y agradeció el compromiso del grupo participante por impulsar una educación más inclusiva: “la cuestión de la igualdad en la educación es muy importante” y “tenemos la certeza de que la educación es clave para construir una sociedad lo más justa posible”. Asimismo, animó a la delegación a aprovechar la estancia, tanto a nivel profesional como personal, y a seguir “tejiendo redes, compartiendo aprendizajes y generando cambios reales en las aulas y la sociedad”.

Por su parte, la directora de UNED Dénia, Raquel Martí, expresó su agradecimiento al ayuntamiento por la acogida y puso en valor la colaboración institucional como un elemento esencial para el éxito de proyectos europeos que buscan transformar la realidad educativa desde el trabajo conjunto y la transferencia de buenas prácticas. Al mismo tiempo agradeció la presencia de las concejalas de l’Alfàs del Pi que se desplazaron hasta Dénia para apoyar este proyecto.

La recepción en el Ayuntamiento de Dénia / José Iglesias

El proyecto europeo es liderado por la UNED DENIA que, desde el Observatorio de Igualdad, ha confeccionado una guía coeducativa para formar al profesorado de secundaria. La finalidad es implementar las acciones indicadas en la guía, para posteriormente, evaluar el impacto en los diferentes países europeos y en la comarca de la marina.

Al finalizar la recepción, autoridades y participantes compusieron una fotografía de grupo como cierre simbólico de la jornada de bienvenida.

Visita cultural por la ciudad

Durante la mañana, las delegaciones realizaron una visita a distintos puntos de interés para conocer el centro histórico y cultural de la ciudad, con paradas en la ruta de la Dénia de los siglos XIX al XXI por la calle Marqués de Campo, la Oficina de Turismo y el Museu del Joguet.

Noticias relacionadas

Formación y metodología a partir del 27 de enero

El encuentro da paso al inicio, a partir de mañana martes, de las formaciones y mesas redondas previstas en el marco del proyecto, orientadas a avanzar en la implantación de una metodología educativa que facilite la integración de la perspectiva de género en la práctica docente, contribuya a superar estereotipos y refuerce la igualdad en los entornos escolares.