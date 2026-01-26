Comunicat del regidor d'Esports
Valen Alcalà, regidor de Dénia: "El retorn que ens traslladen els usuaris de En Moviment és positiu"
El regidor es declara sorprés per les queixes d'alguns participants en el programa de salut i benestar
Valen Alcalà
Des de la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Dénia volem explicar que, fins ara, no ens ha arribat cap queixa formal ni informal per part de les persones usuàries del programa En Moviment en relació amb l’estat de les instal·lacions o el funcionament del servei.
De fet, el retorn que habitualment ens traslladen les persones participants és positiu, destacant tant el programa com el personal i els beneficis que els aporta a nivell de salut i benestar. Per això, aquestes afirmacions ens han sorprès.
Cal recordar que el programa En Moviment es va posar en marxa com una novetat durant aquesta legislatura, amb l’objectiu de fomentar l’activitat física i la salut entre la ciutadania. Des d’aleshores, no sols s’ha consolidat com una eina molt valuosa per al benestar de les veïnes i veïns de Dénia, la Xara i Jesús Pobre, sinó que també s’ha anat reforçant progressivament amb un augment de grups, horaris i personal tècnic per donar resposta a la demanda existent.
Pel que fa a la gestió del personal, cal tindre en compte que el programa En Moviment funciona en part gràcies a una subvenció vinculada al seu desenvolupament. Aquesta subvenció estableix unes condicions concretes sobre la prestació del servei, entre elles la necessitat de comptar amb personal extern. De fet, en altres municipis on s’ha optat per cobrir el programa exclusivament amb personal municipal, s’ha acabat perdent aquesta ajuda econòmica. Per aquest motiu, l’externalització no respon a una decisió arbitrària, sinó a la voluntat de garantir la continuïtat i la viabilitat del programa.
Som conscients, alhora, que les instal·lacions municipals necessiten un manteniment constant. És una realitat amb la qual es treballa de manera continuada des dels serveis tècnics, atenent les necessitats que van sorgint amb l’ús diari i el pas del temps.
Aquests programes són un pas més dins del compromís conjunt d’Esports i Salut Pública per millorar la salut i la qualitat de vida de la ciutadania, posant al seu abast activitats dirigides i segures.
Des de la Regidoria volem deixar clar que estem plenament oberts a escoltar qualsevol incidència, suggeriment o preocupació que puga sorgir, sempre que arribe directament des de les persones usuàries i de manera justificada. És a través del contacte directe amb el departament com podem valorar les situacions, actuar amb rigor i aplicar millores reals.
La nostra voluntat continua sent la mateixa: escoltar, millorar i cuidar un servei públic que considerem fonamental per al benestar de la nostra gent.
