El vendaval derriba pinos secos y muertos sobre sendas y caminos en Xàbia

Es más que un desastre natural y paisajístico. Se están retirando pinos secos y muertos, pero Xàbia tiene una gran masa forestal y no hay paraje que se libre del estrago de los pinos secos y muertos. El vendaval ha derribado en los últimos días muchos de esos pinos que han sufrido la sequía y la plaga del "tomicus destruens". Quienes salieron ayer a pasear por parajes de gran uso social se toparon con sendas y caminos bloqueados por los árboles caídos. Lo dañadas que están las masas forestales también es un riesgo. Los pinos se desmoronan. La lluvia y el viento los tronchan y los arrancan también de raíz.

Los pinos muertos y derribados por el viento bloquean una senda / A. P. F.

Las sendas y caminos son un patrimonio de gran uso social en Xàbia. Los paseantes y deportistas (corredores y ciclistas de montaña) se han topado pinos desplomados que cerraban el paso. Este municipio, al igual que toda la Marina Alta, vive una situación de emergencia forestal.

Incendios y pinos que se vienen abajo

La Associació de Bombers de la Marina Alta está realizando una gran labor. Ha retirado decenas de pinos muertos en la ladera de Xàbia del Montgó. Mientras, el ayuntamiento ha realizado trabajos forestales en la Granadella y ahora en el Camí Vell de Teulada (el Tossal Gros), pero este municipio cuenta con una gran masa forestal. Si hasta ahora el gran riesgo era que muchos chalés, al estar metidos o pegados al bosque (la interfaz urbano forestal), se hallaban muy expuestos a los incendios forestales, ahora la amenaza es que las pinadas están tan dañadas que decenas de pinos se desmoronan a cada nueva adversidad meteorológica.