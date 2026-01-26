El vendaval derriba pinos secos y muertos sobre sendas y caminos en Xàbia
El desastre forestal va más allá del impacto natural y paisajístico y supone un riesgo y complica el uso social de los parajes xabiencs
Es más que un desastre natural y paisajístico. Se están retirando pinos secos y muertos, pero Xàbia tiene una gran masa forestal y no hay paraje que se libre del estrago de los pinos secos y muertos. El vendaval ha derribado en los últimos días muchos de esos pinos que han sufrido la sequía y la plaga del "tomicus destruens". Quienes salieron ayer a pasear por parajes de gran uso social se toparon con sendas y caminos bloqueados por los árboles caídos. Lo dañadas que están las masas forestales también es un riesgo. Los pinos se desmoronan. La lluvia y el viento los tronchan y los arrancan también de raíz.
Las sendas y caminos son un patrimonio de gran uso social en Xàbia. Los paseantes y deportistas (corredores y ciclistas de montaña) se han topado pinos desplomados que cerraban el paso. Este municipio, al igual que toda la Marina Alta, vive una situación de emergencia forestal.
Incendios y pinos que se vienen abajo
La Associació de Bombers de la Marina Alta está realizando una gran labor. Ha retirado decenas de pinos muertos en la ladera de Xàbia del Montgó. Mientras, el ayuntamiento ha realizado trabajos forestales en la Granadella y ahora en el Camí Vell de Teulada (el Tossal Gros), pero este municipio cuenta con una gran masa forestal. Si hasta ahora el gran riesgo era que muchos chalés, al estar metidos o pegados al bosque (la interfaz urbano forestal), se hallaban muy expuestos a los incendios forestales, ahora la amenaza es que las pinadas están tan dañadas que decenas de pinos se desmoronan a cada nueva adversidad meteorológica.
- De las balas (perdigonazos) a los balidos: las cabras vuelven al Montgó y ya pasturan en el antiguo campo de tiro de Xàbia
- Un nuevo turismo en Xàbia que levanta polvaredas
- El hospital de Dénia 'pierde' a una paciente de 68 años: sus hijos denunciaron la desaparición y la buscaron durante más de 20 horas
- Agua residual a borbollones: nuevos vertidos contaminan el río Gorgos en Xàbia
- Gata reacciona y obliga a retirar el cartelón machista y trumpista
- Géiser y sacudida: así ha sido la explosión controlada de un obús de la Guerra Civil en una playa de Dénia
- La amistad tiene premio en Dénia: diez amigos compran a última hora el décimo del primer premio del Niño
- Buscan a una mujer de 82 años desaparecida en Xàbia