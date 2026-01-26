El Verger reconeix el talent de Xus Gandia i Toni Català en un concert d’alt nivell interpretatiu que uneix dolçaina i acordió
El concert de lliurament dels III Premis de Composició per a dolçaina solista i petits ensembles va reunir públic de diverses comarques i va posar en valor la incorporació de l’acordió com a gran novetat del certamen
La Casa de Cultura del Verger va acollir el passat dissabte el concert de lliurament dels III Premis de Composició per a dolçaina solista i petits ensembles, una cita que va reunir públic no sols del municipi, sinó també aficionats al món de la dolçaina i de l’acordió procedents de diverses comarques veïnes.
El concert va anar a càrrec del projecte Tocant i Rodant, format per Pasqual Salort (dolçaina) i Pep Aguilar (percussió), que van assumir el repte interpretatiu d’estrenar les obres premiades. A l’escenari van estar acompanyats per Jordi Pastor (acordió diatònic) i Isabel Latorre (acordió cromàtic), amb la col·laboració especial de Josep Puchol a la dolçaina.
El programa es va concebre com un ampli recorregut estètic, combinant obres de nivell tècnic elevat amb referències al repertori clàssic i tradicional. El concert s’obrí amb la Jota de Concert, una peça que va servir com a punt de partida per a un viatge sonor que conduí el públic des de les formes més tradicionals fins als llenguatges més contemporanis i avantguardistes.
Entre les propostes destacà l’estrena d’Iocularis, obra de la compositora Isabel Latorre, escrita per encàrrec del projecte Tocant i Rodant i concebuda com a part del seu proper treball discogràfic. La peça pren el seu títol del terme llatí vinculat a l’entreteniment i a la figura del joglar, i ret homenatge als dolçainers i acordionistes itinerants que, al llarg de la història, van recórrer pobles i territoris transmetent melodies, informació i coneixement. D’esta manera, Iocularis estableix un pont simbòlic entre la funció social històrica d’estos instruments i la seua presència actual dins del format de concert.
El recorregut musical va culminar amb la interpretació del fox-trot Nostalgias de Vergel de Matías López Cabrera, una peça carregada de memòria i emoció, abans del tancament final amb la Muixeranga, presentada en una tímbrica poc habitual que va sorprendre gratament els assistents. Esta versió es convertí en la guinda perfecta d’un concert concebut com un autèntic còctel estètic, on cada obra aportava un color propi al conjunt.
Les obres guardonades
En la modalitat per a dues dolçaines, percussió i acordió diatònic, el Primer Premi va ser per a Antoni Català Buigues, amb l’obra Tangolero Poblero. La composició proposa un recorregut de variacions sobre un tema d’aire tradicional, transitant per gèneres com el tango, el bolero, el pasdoble, el vals o la jota, mantenint sempre un caràcter comunicatiu i ballable.
Pel que fa a la modalitat per a dolçaina, acordió cromàtic i percussió, el Primer Premi va recaure en Jesús Gandia Navarro (Xus Gandia) amb l’obra Escolopendra, una proposta d’estètica contemporània que s’acosta a la atonalitat tot respectant la idiomàtica pròpia de la dolçaina, i que va representar el vessant més avantguardista del concert.
Presència institucional i reconeixement al projecte
A l’acte van assistir diverses autoritats i representants del món musical. El regidor de Cultura de l’Ajuntament del Verger, Sergi Brogniez, va fer entrega del premi corresponent a la modalitat d’acordió cromàtic i, en el seu discurs, va felicitar tant els guanyadors del concurs com els intèrprets, destacant el repte artístic i interpretatiu que suposava el programa.
Així mateix, va animar l’organització, l’Espai de Música Jove del Verger, a continuar apostant per esta convocatòria de creació tan singular, a la que l’Ajuntament es compromet a finançar donat que contribueix a la renovació del repertori per a dolçaina i a l’impuls de la música de concert vinculada a la tradició.
També va assistir en representació de la Federació Valenciana de Dolçaina i Tabal Andrés Puig, qui va fer entrega del premi corresponent a la modalitat d’acordió diatònic.
Satisfacció dels compositors guardonats
Els guanyadors d’esta edició, Jesús Gandia Navarro (Xus Gandia) i Antoni Català Buigues, van mostrar la seua satisfacció tant per la interpretació de les obres com pel resultat del concert, i van voler agrair públicament l’esforç de l’organització, destacant el gran treball que hi ha darrere d’una convocatòria d’estes característiques.
El concert va posar de manifest, una vegada més, la vitalitat creativa de la dolçaina i la capacitat del projecte per connectar tradició, contemporaneïtat i emoció, consolidant el III Concurs de Composició per a dolçaina solista i petits ensembles del Verger com una cita de referència dins del panorama musical valencià.
Com a cloenda de l’acte, Pasqual Salort, en representació de l’Espai de Música Jove del Verger, va voler agrair una vegada més el suport de l’Ajuntament del Verger i de la Federació Valenciana de Dolçaina i Tabal, així com la implicació de totes les persones que fan possible el concurs.
En la seua intervenció, va expressar també el desig de poder donar continuïtat a este concurs tan singular, que suposa una autèntica aventura artística, ja que en cada edició el petit ensemble que acompanya la dolçaina i la percussió va canviant, obrint nous camins creatius i nous reptes interpretatius.
Així mateix, va anunciar que en breu es convocarà la VI edició del Concurs de Composició de Música Festera, corresponent a l’any 2026, que, seguint la rotació biennal establida, estarà dedicada a la modalitat de banda amb dolçaina, tant en marxa mora com en marxa cristiana.
