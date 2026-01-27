Calp ya trabaja para evitar que el turismo ciclista se desmadre

El turismo ciclista es una bendición. Pero no todos los ciclistas cumplen las normas de circulación. Empiezan a surgir problemas en Llíber (aluvión de multas por saltarse los semáforos y las direcciones prohibidas) o en el Coll de Rates (ciclistas y más ciclistas que suben cada cual a su paso y que bajan a tumba abierta). Los conductores no están habituados a que los ciclistas les pasen como flechas en los descensos o a toparse con pelotones, grupetas y corredores desperdigados como el rosario de la aurora y tener que adelantarlos en carreteras con muchas curvas. El caso es que hay conflictos. Se teme que el anhelado turismo ciclista (ha roto la estacionalidad) se desmadre.

La concejala de Turismo de Calp, Mireia Ripoll, ha asegurado hoy que ya están trabajando para concienciar a equipos y ciclistas de que tienen que cumplir las normas de circulación y respetar los ritmos de los pueblos del interior de la comarca. Que Calp se mueva es importante. En sus hoteles, se alojan cada invierno muchísimos ciclistas profesionales y aficionados. El ayuntamiento patrocina al equipo belga Soudal Quick-Step. Mireia Ripoll ha explicado hoy que los responsables de esta escuadra profesional también están preocupados por cómo se comportan en las carreteras de la Marina Alta sus corredores. Ha señalado que les piden que cumplan las normas y que sean muy conscientes de que son ídolos del deporte y deben dar ejemplo.

"Es una tipología de turismo sostenible y vamos a hacer que también lo sea socialmente", ha indicado la concejala. Ha recordado que el modelo de "Sol y Playa" también generó en su momento rechazo, pero se ha sabido complementar en Calp con turismo cultural, gastronómico y familiar y evitar que se asociara con el despiporre y la fiesta.

Saludable y sosegado

"Los ciclistas son muy bien acogidos en Calp. Es importante que ellos también respeten las normas", ha dicho Ripoll, que ha insistido en que este turismo es saludable y sosegado.

El problema ha sido el "boom" del turismo ciclistas en los últimos años. Los hoteles en los que se hospedan los equipos y los aficionados que vienen siguiendo la estela de los profesionales podrían facilitarles folletos en los que se detallen claramente las normas de circulación y se les pida que entiendan que en los pequeños pueblos de interior se vive a otro ritmo. Por otra parte, este turismo sí que hace kilómetros y va cada día de la costa a las montañas de la Marina Alta, la Marina Baixa y el Comtat y ahí la oportunidad de que, al contrario que ocurre con el "Sol y Playa" (un turismo más sedentario), la riqueza que genera se redistribuya mejor. Los cafés ciclistas del interior ya funcionan, de hecho, de maravilla.