"Apuñala" en un bar de Dénia con una botella de cristal rota a otro hombre por una discusión de política

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Dénia a un varón de 44 años de edad como presunto responsable de un delito de lesiones. Está imputado por "apuñalar" a otro hombre en un bar con una botella de cristal rota. La agresión llegó tras enzarzarse los dos hombres, uno de Venezuela y otro de Colombia, en una discusión de política. El detonante fue la intervención de EE UU en Venezuela. El agresor infligió a la víctima heridas de extrema gravedad. Tuvo que ser operado de urgencia en el hospital de Dénia.

El origen de la agresión

Ocurrió en un bar de Dénia. Los dos hombres comenzaron una discusión a priori intrascendente. Era sobre política relacionada con sus países de origen. Pero uno hizo un comentario que no le gustó nada al otro, que se lo recriminó y le dio un golpe en la cara. El primer hombre cogió una botella de vidrio y la rompió para, a continuación, comenzar a "apuñalar" a la víctima con ella en la cabeza. Le hizo profundos cortes en la cara, la parte posterior de la cabeza y brazos.

La víctima trataba de defenderse y otras personas testigos de los hechos intentaban separarlos. Pero el agresor continuaba atacando al otro hombre e infligiéndole cortes.

El propietario del establecimiento y otros testigos consiguieron separarlos. Avisaron al 112. Acudió una dotación sanitaria. La víctima estaba perdiendo mucha sangre. Luego manifestó que no recordaba nada de lo ocurrido. Solo recordaba que un policía le taponaba la herida de la cara y le insistía en que no se durmiera.

Heridas faciales complejas y rotura de bíceps

El agresor huyó. Cuando llegaron los agentes de la Policía Nacional, la víctima estaba tirada en el suelo y sangraba. Los agentes le taponaron las heridas hasta que llegaron los sanitarios, que, tras estabilizarlo, lo trasladaron al hospital de Dénia, donde fue ingresado y operado de urgencia.

Presentaba graves lesiones: heridas profundas y complejas en la mandíbula, el cuello, bíceps, hombros y cervicales. Los médicos tuvieron que practicarle una cirugía plástica facial.

Los agentes de la Policía Judicial de la Comisaría dianense consiguieron averiguar la identidad del agresor, al que detuvieron. Ya ha pasado a disposición del juzgado de guardia de Dénia.