Un colombiano apuñala a un venezolano con una botella rota en un bar de Dénia tras discutir sobre Delcy Rodríguez

Aún no había sido apresado Nicolás Maduro por Estados Unidos, pero las discusiones sobre política no dejan a todas las partes contentas y, en ocasiones, pueden acabar extremadamente mal. Así ocurrió en un bar de Dénia, donde un varón colombiano de 44 años se enzarzó con un ciudadano venezolano de 35 en una disputa por cuestiones políticas relacionadas con la actual presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y ambos acabaron peleándose y el primero de ellos rompió una botella de cristal y "apuñaló" varias veces a su contrincante.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Dénia al varón colombiano como presunto responsable de un delito de lesiones. El agresor infligió heridas de extrema gravedad a la víctima, que tuvo que ser operado de urgencia en el hospital de Dénia. Los cirujanos le realizaron cirugía plástica para reconstruirle la cara.

El origen de la agresión

Ocurrió en un bar de Dénia. Los dos hombres comenzaron una discusión a priori intrascendente, en concreto sobre la política Delcy Rodríguez, que ha asumido la presidencia de Venezuela tras la detención de Nicolás Maduro. El ciudadano colombiano hizo un comentario que le sentó muy mal al venezolano, que se lo recriminó y le dio un golpe en la cara. El primero agarró una botella de vidrio y la rompió para comenzar a apuñalar a la víctima con ella en la cabeza. El agresor continuó con el ataque y llegó a causarle heridas de arma blanca en la cara, parte posterior de la cabeza y brazos.

La víctima trataba de defenderse y zafarse y otras personas testigos de los hechos intentaban separarlos. Pero el agresor continuaba atacando al otro hombre e infligiéndole cortes.

El propietario del establecimiento y otros testigos consiguieron separarlos. Avisaron al 112. Acudió una dotación sanitaria. La víctima estaba perdiendo mucha sangre. Luego manifestó que no recordaba nada de lo ocurrido. Solo recordaba que un policía le taponaba la herida de la cara y le insistía en que no se durmiera.

Heridas faciales complejas y rotura de bíceps

El agresor huyó. Cuando llegaron los agentes de la Policía Nacional, la víctima estaba tirada en el suelo y sangraba. Los agentes le taponaron las heridas hasta que llegaron los sanitarios, que, tras estabilizarlo, lo trasladaron al hospital de Dénia, donde fue ingresado y operado de urgencia.

Presentaba graves lesiones: heridas profundas y complejas en la mandíbula, el cuello, bíceps, hombros y cervicales. Los médicos tuvieron que practicarle una cirugía plástica facial.

Los agentes de la Policía Judicial de la Comisaría dianense consiguieron averiguar la identidad del agresor, al que detuvieron. Ya ha pasado a disposición del juzgado de guardia de Dénia.