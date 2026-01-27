El tripartito de Calp, a partir un piñón: ¿El secreto? No hablan de política

Los concejales del tripartito de Calp se dejan la ideología en casa. "Aquí venimos a hacer gestión", ha subrayado el concejal del PSOE Marco Bittner. Él y la alcaldesa, Ana Sala, de Somos Calpe, han admitido que no se ponen a hablar de, por ejemplo, Felipe VI. Sala ha querido que la nueva avenida abierta hace meses lleve el nombre del monarca. Mientras, sus socios, PSOE y Compromís, no le tienen ninguna afición a los Borbones. Lo que no han dicho es si también se muerden la lengua con el fútbol. Ya se sabe que en las familias bien avenidas hay dos temas que mejor no sacar en las sobremesas: política y fútbol. El tripartito es impar: un batiburrillo ideológico. "Nuestro proyecto es el pueblo. Aquí no tenemos ideologías", ha subrayado la alcaldesa.

El gobierno de Calp ha presentado a la nueva portavoz de Somos Calpe, Rebeca Merchán, que sustituye en ese papel a Juan Manuel del Pino, que dimitió esta Navidad. A Del Pino le siguen echando flores. Merchán y la alcaldesa han destacado que es "un referente". Y ya que había representantes de los tres partidos, venía al caso preguntar por si el tripartito es una fórmula de una legislatura o puede reeditarse en la próxima. Y Marco Bittner, Mireia Ripoll, de Compromís, y Ana Sala han coincidido en que, si se da la aritmética, ellos están más que dispuestos a volver a coaligarse.

"La experiencia es totalmente positiva", ha afirmado la alcaldesa, que ha destacado que sus compañeros son "gente sana, honesta y honrada". "Hay tranquilidad y, en otros momentos, aquí hemos visto de todo". Sala ha vuelto a hablar de "puñalada trapera" para describir la decisión del PP de prescindir de ella como candidata para apostar por el exalcalde César Sánchez. Ha dicho que esa maniobra denotó "corrupción moral".

Preguntada sobre si volverá a ser la candidata de Somos Calp (optaría a una tercera legislatura como alcaldesa), ha dicho que es pronto. "Sí tengo fuerza y ganas de trabajar. Y trabajo muy a gusto con quienes me han respeto y a quienes yo he dejado hacer". Se refería, claro, a los socios del tripartito. Ha insistido en que ella delega y no se mete en las áreas de sus concejales.

Mientras, Marco Bittner ha recalcado que con esa fórmula de "gestión y gestión" y de no enfrascarse en debates ideológicos han desatascado proyectos que llevaban bloqueados muchos años. Mireia Ripoll también ha admitido que está "a gusto" en el tripartito y que, si se dieran las circunstancias, Compromís volvería a entrar.

El tostón de plenos de 5 y 6 horas

Rebeca Merchán se ha estrenado como portavoz de Somos Calpe en el pleno de este martes. La alcaldesa ha lamentado que "la oposición (PP y Defendamos Calpe) no es constructiva". Les ha acusado de "emponzoñar" y de estar atrapados en la dinámica de que "cuanto peor para el gobierno local, mejor para ellos". También ha dicho que hay que intentar que los plenos sean más llevaderos y no un tostón de cinco y seis horas. "Entramos en bucle y eso no puede ser".