Vuelve la Granadella Trail de Xàbia: correr y brincar por un paisaje bellísimo

Hay carreras de montaña y carreras de montaña. La Granadella Trail de Xàbia recorre un paisaje bellísimo. El tramo más espectacular es el del Castell. Es muy escarpado. Los corredores van por una cresta. No se arriman a los acantilados, pero se aprecia lo abrupta y espectacular que es esta costa.

El Ayuntamiento de Xàbia ha acogido hoy la presentación oficial del Granadella Trail 2026, una prueba deportiva organizada por el Club Esportiu Llebeig, que volverá a situar al municipio como un referente del trail running a nivel local, nacional e internacional.

La presentación de la prueba / Levante-EMV

El concejal de Deportes, Toni Molina, ha destacado la importancia de este evento para el municipio y ha agradecido al Club Esportiu Llebeig la organización de una prueba tan importante para Xàbia, no solo por su impacto deportivo, sino también por su proyección exterior. Molina ha subrayado que el Granadella Trail contribuye a dar a conocer el entorno natural de la montaña pública de la Granadella, atrayendo a familias enteras que disfrutan de un fin de semana en Xàbia combinando deporte y turismo.

Por su parte, Edu Vallés, miembro del Club Esportiu Llebeig, ha explicado que la participación prevista será similar a la del año pasado, con alrededor de 1.400 participantes entre adultos y niños, lo que consolida el éxito de la prueba.

Los corredores, en pleno esfuerzo / Levante-EMV

Asimismo, Raúl Bover, también miembro del club organizador, ha señalado que se trata de una carrera con un alto nivel de participación, con corredores procedentes de países como Reino Unido, Países Bajos e Italia. Bover ha destacado que el Granadella Trail ya se ha convertido en un acontecimiento familiar que contribuye a desestacionalizar el turismo, algo que se refleja en la elevada ocupación hotelera durante ese fin de semana, tal y como han trasladado distintos establecimientos hoteleros del municipio.

José Palacio ha explicado las novedades del merchandising de esta edición. Los participantes recibirán, como es habitual, la taza conmemorativa, y como novedad este año podrán elegir entre camiseta o mochila, con la posibilidad de adquirir ambos artículos por un precio reducido. Además, desde el Club Esportiu Llebeig han querido agradecer el apoyo constante de la concejalía de Deportes y la colaboración de los cinco patrocinadores que hacen posible la celebración del evento.

El Mini Trail para hacer cantera

El Granadella Trail 2026 se celebrará los días 31 de enero y 1 de febrero de 2026.

El sábado 31 de enero tendrá lugar el Sprint Trail de 14 kilómetros, con salida a las 9:30 horas, así como el Mini Trail para los más pequeños a partir de las 16:00 horas.

Noticias relacionadas

El domingo 1 de febrero se disputarán las pruebas de 21 y 5 kilómetros.