Los estragos del vendaval en Xàbia: un árbol cae sobre dos coches, una palmera se troncha y los pinos muertos se desmoronan como un dominó

Una de las rachas más fuertes de la Comunitat se ha dado en el Tossal Gros, donde el viento ha llegado a los 114 km/h

La Aemet confirma cuándo llegará a Valencia lo peor del vendaval de viento que trae la borrasca Kristin: estas serán las zonas más afectadas

La borrasca Kristin trae nieve a Valencia y complicaciones en algunas carreteras

Un árbol se ha desplomado sobre dos coches en la calle Maestro Jesús Montaner

Un árbol se ha desplomado sobre dos coches en la calle Maestro Jesús Montaner / Levante-EMV

Alfons Padilla

Alfons Padilla

Xàbia

El vendaval está dejando un reguero de daños en Xàbia. Un árbol se ha desplomado en la calle Maestro Jesús Montaner. Ha caído sobre dos coches que estaban aparcados (no había nadie dentro). Los vehículos han sufrido importantes daños. Este árbol está dentro de un terreno privado que lleva años cerrado y abandonado (una promotora va a construir un edificio de pisos).

Uno de los coches que ha sufrido daños

Uno de los coches que ha sufrido daños / Levante-EMV

El viento también ha tronchado palmeras y árboles. En los bosques donde hay muchos pinos secos y muertos se están produciendo un efecto dominó. El vendaval derriba un árbol y éste, al caer, se lleva por delante otros.

Pinos muertos y secos derribados por el vendaval

Pinos muertos y secos derribados por el vendaval / Levante-EMV

Cuando acabe este episodio de fuertes vientos (la racha más intensa se ha registrado en el Tossal Gros y ha llegado a los 114 km/h, según datos de Meteoxàbia y Avamet), será el momento de inspeccionar las masas forestales y calibrar el impacto de la ventolera.

Una palmera que ha tronchado el viento

Una palmera que ha tronchado el viento / Levante-EMV

El reguero de incidencia sigue. La Policía Local no para de acudir a avisos por caídas de árboles y otros incidentes.

