Fallece un hombre de 67 años en Xàbia al que hallaron en el puerto agonizando e intentaron reanimar durante una hora
No presenta signos de haber sufrido una agresión y todo apunta a que ha podido fallecer por un infarto y una caída
A. Fajardo
Un hombre de 67 años vecino de Xàbia (residía en el municipio desde hace unos 30 años) ha fallecido esta mañana en el puerto, en el exterior de las instalaciones pesqueras. A primera hora, han encontrado al vecino tirado en el suelo. Estaba vivo, pero inconsciente y agonizante. Se ha dado el aviso de inmediato. Primero han acudido los sanitarios del Soporte Vital Básico (SVB) de Xàbia. Han iniciado las maniobra de reanimación. También ha llegado el equipo médico de la ambulancia SAMU de Benissa. Le han realizado maniobras de reanimación avanzada. Pero, tras casi una hora de intentar recuperarle las constantes vitales, el hombre ha fallecido.
Muerte accidental
La Policía Judicial de la Guardia Civil ha iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte. El hombre presentaba una lesión, que podría haberse causado al caerse. También ha podido sufrir un infarto. En todo caso, no presenta signos de haber sufrido una agresión. La muerte se atribuye, en principio, a un accidente.
Los agentes están custodiando el cuerpo mientras se espera a que acuda la comisión del juzgado de Dénia y se proceda al levantamiento.
En la cofradía de pescadores, conocían a este vecino, que es de origen marroquí. También han acudido algunos familiares (tiene en Xàbia hermanos y sobrinos), que están muy consternados.
