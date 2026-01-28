L'autor i investigador Jordi Raül Verdú presenta el seu nou recull de contes tradicionals a Ondara
La presentació del darrer treball del professor i recuperador de la tradició oral alcoià tingué lloc el passat divendres a la seu de l’Associació Cultural Ocell d’Ondara
El cinquanté aniversari de l’Associació Cultural Ocell ha arrancat aquest 2026 amb força i amb convocatòries de gran ressò i transcendència pel que fa al foment del valencià i a la transversalitat de les presentacions que s’estan realitzant des del passat any a la nova seu del col·lectiu al carrer Verge del Roser d'Ondara. De fet, el passat divendres 23 de gener el protagonista de l’encontre va ser l’autor i investigador alcoià Jordi Raül Verdú Pons, el qual presentava el seu darrer treball «Rondalles i succeïts rescatats de l’oblit» guardonat amb el Premi Valeri Serra i Boldú de Cultura Popular de Catalunya.
Un important reconeixement que prestigia els 38 relats que Verdú Pons ha recopilat després de molts anys de recerca pels pobles de les comarques centrals. Si més no, tal com subratllà en la seua amena i teatralitzada ponència, dins del nou recull hi ha fins a quatre relats amb fonts ondarenques, per la qual cosa l’autor volgué destacar la pertinença de presentar el seu nou llibre precisament a Ondara. De fet, el també professor ondarenc i alcoià d’adopció Vicent Romans va ser l’encarregat d’introduir un escriptor que ha dedicat la seua vida literària a la recerca de la tradició oral i a l’estudi de la mateixa.
La transmissió oral i la literatura
No debades, tal com abordà en la presentació, l’autor porta ja vora tres-centes històries materialitzades després de tantes dècades de documentació tot i que espera seguir publicant-les en propers volums. Amb un meritori palmarés de guardons i una obra que també abraça la literatura juvenil, Verdú Pons ha estat reconegut com un dels grans valors de la transmissió oral dins el mapa literari del País Valencià i en el context de tot l’àmbit lingüístic
D’altra banda, la propera presentació del cicle d’enguany a la seu de l’entitat tindrà lloc el proper divendres 6 de febrer a les 20:00 hores i serà la presentació del nou poemari de Carles Mulet publicat per Lletra Impresa, «Tabernacle». Una cita poètica que serà presentada per l’escriptor ondarenc Jovi Lozano-Seser i que anirà acompanyada per la lectura dels poemes de l’autor gater per part dels membres i simpatitzants de l’associació.
