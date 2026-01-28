Salvem la Vall pide al Parlamento Europeo que investigue posibles vulneraciones del PAI de Llíber de 488 chalés

La asociación Salvem la Vall está convencida de que Europa actuará para evitar frenar la construcción de 488 casas en la Muntanya Llarga de Llíber. Ha presentado una petición ante el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo y ha pedido que se abra una investigación formal sobre el PAI Medina de Llíber.

El Comité de Peticiones es el órgano que permite a la ciudadanía y a las entidades trasladar directamente a Europa posibles incumplimientos del derecho comunitario. Salvem la Vall considera que este PAI podría vulnerar directivas europeas, especialmente las relacionadas con la protección del medio ambiente, la gestión sostenible del agua, la evaluación ambiental y los principios vinculados a la emergencia climática.

La asociación advierte de que este proyecto urbanístico es "inviable" para un municipio de menos de mil habitantes. Insiste en que no cuenta con garantías reales de suministro de agua. También subraya que el PAI genera un grave impacto en el Paisaje de Relevancia Regional de la Vall de Gallinera a Castell de Castells. También recalca que construir 488 chalés de lujo en la montaña responde a un "modelo especulativo orientado a segundas residencias de alto poder adquisitivo y ajenas a las necesidades de la población local".

Apelar a Europa

Salvem la Vall insta a los grupos parlamentarios europeos a escuchar a los vecinos y vecina de Llíber y de la Vall de Pop. Recuerda que en los últimos años ha habido una fuerte oposición a este PAI, oposición que se ha materializado en denuncias en los juzgados y protestas en la calle. "Iremos a donde haga falta para defender nuestro territorio", dejan claro desde la plataforma. "Ante la inacción y la falta de protección por parte de las instituciones valencianas y estatales, apelamos a Europa para que Bruselas investigue este proyecto".

Noticias relacionadas

La entidad confía en que el Parlamento Europeo lleve a cabo esta investigación y obligue a revisar un proyecto que "hipoteca el futuro ambiental, social y económico" de Llíber, la Vall de Pop y la Marina Alta.