Susto en la avenida Europa: el vendaval desarma un gran andamio en Calp

Chirridos, crujidos... y un gran andamio desarmado como un mecano de juguete. El vendaval ha derribado de todo: pinos, palmeras, carteles y también una impresionante estructura de metal. El andamio estaba en la fachada del edificio Talima, en la avenida Europa de Calp. Las rachas de viento han sido violentísimas en toda la Marina Alta. La estructura se retorcía. Hasta que ha llegado un momento en el que se ha desmontado con estrépito.

El susto ha sido de órdago. El andamio ha quedado convertido en un desorden de hierros. Afortunadamente, no ha habido heridos. Calp, un municipio de la Marina Alta con mucho vértigo urbanístico, parecía predestinado a que el viento dejara una incidencia de esta índole.

Reguero de incidentes

Los incidentes son numerosísimos en toda la Marina Alta. En Dénia y Xàbia se han sucedido las incidencias. Trabajo a destajo para los bomberos del Consorcio de Alicante, las Policías Locales, la Policía Nacional, Protección Civil y la Guardia Civil. Una tarde y noche de una ventolera que ha dejado rachas superiores a los 100 km/h.