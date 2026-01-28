¿Qué vale un piso nuevo en el centro urbano de Calp? De 299.000 euros para arriba
Las promotoras se olvidan de la obra nueva para la clase media y solo construyen, incluso en las parcelas metidas en el pueblo, "apartamentos exclusivos"
El precio medio de las viviendas de una nueva promoción en pleno pueblo se sitúa en 518.808 euros; en la planta baja, se sustituyen los locales comerciales por el "spa" y el "coworking"
Las familias de clase media lo tienen crudo. Y los jóvenes ya pueden olvidarse de emanciparse. Imposible comprar un piso nuevo en los pueblos del litoral de la Marina Alta. La tipología "apartamento exclusivo" lo conquista todo, se adentra en el pueblo. Las parcelas netamente urbanas, metidas en el pueblo pueblo, también acaban atrapadas en esa espiral de promociones con los precios por las nubes.
La parcela, una manzana entera que da a las céntricas avenidas de Madrid y del Puerto de Santa María, en el centro de Calp, era de esas en las que hace unos años se hubiera levantado una finca. Infunde nostalgia descubrir casitas de pueblo o del primer turismo embutidas entre edificios en Calp. Resisten. Pero parece que, tarde o temprano, la piqueta las reducirá a escombros y se levantará un edificio. En esa manzana hay dos casitas y un jardín privado. Se demolerán. Una promotora ha instalado en el jardincillo la caseta de venta de los 53 apartamentos de una "exclusiva" promoción. El edificio tendrá 7 alturas.
Esto es pueblo, claro. Aquí no se pueden levantar torres. Las torres sí surgen como hongos alrededor de les Salines. Los precios allí cogen altura. Es un urbanismo turístico. Los apartamentos, a partir del piso 13, cuando la vivienda se convierte también en mirador panorámico, superan el millón de euros.
Pero eso es otro segmento inmobiliario. En teoría, en el pueblo, las viviendas son para vecinos y familias, no segundas residencias ni apartamentos turísticos. En teoría. La realidad es otra. Las promotoras buscan el mayor margen de negocio. Y está en esas viviendas a las que se les endosa el adjetivo "exclusivo".
En esta nueva promoción de 53 apartamentos (el concepto piso parece totalmente desterrado) la vivienda más "asequible" se vende por 299.000 euros. Tiene un dormitorio y 62 metros cuadrados. El ático de dos habitaciones del piso 7, con enorme terraza, 137 metros cuadrados y vistas al mar, cuesta 892.125 euros y el metro cuadrado sale por 6.465 euros.
La horquilla de los apartamentos va entre los 299.000 y los 892.125 euros. El primero, el más económico, está en la planta baja. El precio medio de las viviendas de esta nueva promoción se sitúa en 518.808 euros.
"Spa" y "coworking" en lugar de bajos comerciales
En este edificio, no hay comercio a pie de calle. Lo que la promotora anuncia es una zona de "spa" y de "coworking". Mientras, en la azotea, estará la piscina comunitaria.
El mercado inmobiliario está volcado en estas promociones de altos vuelos. No se construye vivienda para familias de clase media. Y cuesta una barbaridad sacar adelante promociones de vivienda pública. Esa oferta debería ejercer un efecto contrapeso y bajar un poco a tierra un negocio, el de la vivienda, que está por las nubes.
