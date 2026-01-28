Vendaval de incidentes: también se troncha una gran rama en el antiguo hospital, junto al Ayuntamiento de Dénia

El vendaval también ha llegado al "rovellet" de Dénia. Se ha tronchado una gran rama en uno de los pinos del histórico jardín del antiguo hospital, que está junto a la Cuesta de la Madre Amparo, junto al ayuntamiento y muy cerca de la iglesia de l'Assumpció. Los bomberos ya han acudido a retirar la rama, dado que ha quedado colgando y puede desprenderse de un momento a otro.

La rama tronchada; detrás la torre de la iglesia de l'Assumpció / Levante-EMV

El viento, con rachas fortísimas de más de 100 km/h, ha dejado en Dénia muchísimos incidentes. Se han desplomado palmeras y grandes pinos. Y han caído a la vía pública cascotes y cristales. Finalmente, la mujer de 22 años a la que le han caído cascotes en la plaza Jaume I ha resultado herida leve y ni siquiera ha sido trasladada a un centro sanitario.

Incidentes muy aparatosos han sido que el viento ha doblado y desprendido un gran armatoste de hierro de una feria de verano que está junto a la carretera de les Marines. También ha caído una antena de una comunidad. Ha causado daños en varios balcones. Ha quedado colgando desde un tercer piso.

Alfons Padilla

Esta es la relación recogida por la Policía Local de los incidentes de una tarde frenética y de fuerte ventolera