Vendaval de incidentes: también se troncha una gran rama en el antiguo hospital, junto al Ayuntamiento de Dénia
Caída de árboles, de palmeras, de cascotes y cristales a la vía pública e incluso de una antena de una comunidad que ha causado daños en varios balcones: un día de no parar
El vendaval también ha llegado al "rovellet" de Dénia. Se ha tronchado una gran rama en uno de los pinos del histórico jardín del antiguo hospital, que está junto a la Cuesta de la Madre Amparo, junto al ayuntamiento y muy cerca de la iglesia de l'Assumpció. Los bomberos ya han acudido a retirar la rama, dado que ha quedado colgando y puede desprenderse de un momento a otro.
El viento, con rachas fortísimas de más de 100 km/h, ha dejado en Dénia muchísimos incidentes. Se han desplomado palmeras y grandes pinos. Y han caído a la vía pública cascotes y cristales. Finalmente, la mujer de 22 años a la que le han caído cascotes en la plaza Jaume I ha resultado herida leve y ni siquiera ha sido trasladada a un centro sanitario.
Incidentes muy aparatosos han sido que el viento ha doblado y desprendido un gran armatoste de hierro de una feria de verano que está junto a la carretera de les Marines. También ha caído una antena de una comunidad. Ha causado daños en varios balcones. Ha quedado colgando desde un tercer piso.
Esta es la relación recogida por la Policía Local de los incidentes de una tarde frenética y de fuerte ventolera
- 13.57 horas. Se recibe aviso de varios vecinos y del 112, por varias palmeras que han caído a la calzada y están invadiendo el carril de circulación frente urbanización Las Olas, en la CV-730 (carretera de les Marines).
- 14:04 horas. Se recibe aviso del 112, informando que en el Assagador de Sant Pere, en la feria, se ha desprendido un armatoste de hierro con paneles y está invadiendo parte de la vía. Que personados en el lugar se corta la calle y se solicita presencia de bomberos acudiendo dos dotaciones al lugar y realizando labores hasta las 15: 50 horas que abandonan el lugar para continuar con otros servicios, quedando el propietario de la feria a cargo de terminar de cortar la parte de hierro que no se ha llegado a cortar. Se queda la calle cortada hasta que finalice los trabajos.
- 14.24 horas. Se recibe aviso de policía nacional, sobre la existencia en vía pública de la caída de palmera en la carretera de les Marines. No hay daños a terceros.
- 14.24 horas. Se recibe aviso sobre caída de rama de árbol a la vía publica en Av. Joan Fuster frente pabellón deportivo, no obstaculiza carril de circulación ni ha causado daños a terceros.
- 14:57 horas. Se recibe aviso de que en la calle Trinquet ha vencido una rama de árbol y que, de caer, lo haría sobre un cable de electricidad y posteriormente sobre la calzada. Patrulla de la Policía Local en el lugar, solicita presencia de bomberos en cuanto haya posibilidad. La rama pese a no desprenderse del todo del tronco, tiene posibilidad de precipitarse.
- 15.00 horas. Se recibe Aviso sobre caída de palmera sobre vía pública obstaculizando la calzada en calle Ausiàs March. Se corta la calle hasta que los bomberos puedan acudir.
- 16.08 horas. Se recibe llamada indicando que caen cascotes a la vía pública en calle Patricio Ferrándiz frente Mapfre, Mientras se acude al lugar se recibe aviso del 112 ya que al parecer le han caído cascotes a una mujer de 22 años en la cabeza. Sanitarios acuden al lugar, aunque indica la patrulla que se anule puesto que la mujer no tiene nada.
- 16:10 horas. La patrulla D-11 informa que se han caído varios cascotes de la fachada de la calle Cop con la Plaça de la Constitució.
- 16:28 horas. Se recibe aviso por unos cristales rotos que pueden caer a vía publica en avenida del Montgó. Los agentes suben al tercer piso y retiran los cristales.
- 16.46 horas. Se recibe aviso del 112 por una antena de la comunidad que se ha caído y ha causado daños a varios balcones, y se ha quedado colgando desde un tercer piso y está a punto de caer. Los agentes informan que es urgente la presencia de bomberos. Se observa que el vehículo tiene daños en la luna trasera por cascotes que se han desprendido.
- 16.53 horas. Se recibe aviso del 112 sobre la existencia en vía pública de la caída de palmera en carretera de Les Marines frente supermercado Puig. Obstaculiza un carril de circulación. La patrulla permanece en el lugar, cortando la vía, hasta que los bomberos acuden a trocear la palmera. Se restablece la circulación.
- 17:15 horas. Comunica patrulla que en el pasaje peatonal entre calle Federico García Lorca y avenida del Montgó ha caído la rama de un árbol.
- 17.44 horas. Se recibe aviso por un pino a punto de caer a la calzada en Camino Cova de l´Aigua, se encuentra a 45º encima de un cableado eléctrico. Se da aviso a 112 para que acudan bomberos en cuanto tenga dotación disponible. Confirman que acuden.
