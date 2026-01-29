Todos los carnavales del mundo en el "Carnestoltes" de Pego

Pego convertirá su "Carnestoltes" en una gran fiesta de los carnavales del mundo. El pasado año se tuvo que suspender esta gran fiesta pegolina por la previsión de fuertes lluvias. Este año el carnaval vuelve y lo hace convirtiéndose de alguna forma en el no va más de una celebración que es universal. Esa pulsión de disfrazarse y de atreverse con otras identidades forma parte de la condición humana. El "Carnestoltes" de Pego es una fiesta en tres actos: la Baixada del Riu Bullent, el Carnestoltes y la Pinyata. Tres fines de semana de alborozo antes de la dieta y abstinencia de la cuaresma.

Divertidísima y muy sostenible: la Baixada del Riu Bullent de Pego, en imágenes / Rubén Padilla

El acto central del "tríptico" carnavalesco es el Carnestoltes, una fiesta que históricamente ha reunido a miles y miles de personas en una noche mágica en la que las calles se abarrotaban de disfraces y música. Desde hace unos años el pilar principal de esta celebración es el Festival de Arts Escèniques, una propuesta con la que se visten las calles de gala y transporta a vecinos y vecinas, así como a visitante, a escenarios únicos. Un acontecimiento que reúne a centenares de personas y que para esta nueva edición reformula su formato. Se ha optado por cambiar los escenarios estáticos por un evento en movimiento. Habrá un desfile en el que participarán más de 150 personas, entre actores (la mayoría de ellos vecinos y vecinas del municipio de Pego) y músicos. Se va a rendir homenaje a los mejores carnavales del mundo (Brasil, Venecia, China, Cádiz y Pego). El desfile arrancará a las 19.30 horas en la Plaça del Convent.

La comitiva recorrerá varias calles hasta llegar a la Plaça del Mercat. Así pues, el desfile estará dividido en cinco partes, cada una de ellas dedicada a uno de los carnavales más emblemáticos a nivel mundial. Podrán verse passistas del carnaval de Brasil, disfraces venecianos, ornamentos característicos de los carnavales de China o una chirigota, entre otros, acompañados de carrozas y música en directo. Cerrando el pasacalles estará la comitiva del Carnestoltes de Pego, que animará, a su paso, a los espectadores y espectadoras a unirse al desfile. La intención es que toda la gente de la comitiva festera inste a quienes estén mirando el desfile a que se unan a ellos y finalicen juntos el recorrido en la Plaça del Mercat, donde acabará esta oda carnavalesca y empezará a sonar la música, en este caso será ambiental, como previo al inicio de la orquesta ‘La Límite’ a partir de las 00.30 horas y la discomóvil que arrancará a las 23 horas y que tocarán a lo largo de la tarde y hasta entrada la noche; será el momento de revivir la esencia del mágico Carnestoltes pegolino, en el que centenares de personas disfrutan de una divertida velada ataviados con los más variopintos disfraces.

“El año pasado ya se intentó cambiar el formato del festival aunque las previsiones meteorológicas nos obligaron a cancelar el espectáculo. Al igual que en aquella ocasión, apostamos por un cambio de formato porque creemos que será mucho más cómodo y visual para el espectador. Tras varias ediciones donde los escenarios eran estáticos, se comprobó que las aglomeraciones eran un problema que queríamos solucionar. Este nueva alternativa reparte la magia del Festival a más calles, ya no se focaliza solo en los puntos donde se encontraban los escenarios”, explica la concejala de Fiestas, Paula Orihuel.

Una de las tradiciones del Carnestoltes de Pego es que los vecinos y vecinas se han confeccionado sus disfraces, desde el consistorio se pretende mantener viva esta costumbre y para ello recupera el concurso de disfraces: habrá premio para el mejor traje individual, el mejor traje de grupo ‘colla’ y el premi al mejor disfraz joven (para gente de entre 14 y 24 años). “Queremos que el espiritu carnavalesco se impregne en todos los pegolinos y todas las pegolinas, así como en los que vienen de fuera a disfrutar de la fiesta. Durante muchos años amigos y amigas, o familiares se han juntado días antes de la celebración de la fiesta para idear y confeccionar un traje original, son esos momentos en los que verdaderamente empieza el Carnestoltes de Pego y creemos que es necesario que no se pierdan”, indica la responsable de Fiestas, Paula Orihuel.

Previa infantil con diversas actividades

La antesala de la gran fiesta carnavalesca tendrá lugar por la mañana, con el tradicional desfile infantil en el que participan los niños y niñas de los diferentes centros escolares. Igual que en pasadas ediciones, habrá un pasacalles que empezará a las 11 horas en la Plaza del Ayuntamiento. Desde allí, la comitiva recorrerá algunas de las principales calles del municipio acompañados de música y finalizarán su recorrido en la Plaza Maria Cambrils donde seguirá la diversión con juegos, hinchables y música en directo a cargo de Marcel el Marcià.

El desfile infantil del sábado será el colofón de fiesta de una semana plagada de actividades. Desde el lunes 9 de febrero hasta el viernes 13, en la plaza del Ayuntamiento los niños y niñas podrán disfrutar de talleres de manualidades tematizados con los cinco grandes Carnavales (Venecia, Brasil, Cádiz, China y Pego), juegos y cuentacuentos en los que descubrirán la magia del Carnestoltes, “una forma de introducir en esta tradición festera a los más pequeños y pequeñas, que conozcan, entiendan y puedan seguir la bonita constumbre de confeccionarse el traje para salir en el desfile”, apunta la edil de Fiestas. Se recupera también la figura de la Bruixa de Carnestoltes, que el viernes se encargará de comprobar si los niños y niñas han seguido las consignas para disfrazarse que les han dado a lo largo de la semana en los colegios.

La Baixada del riu Bullent, el inicio de todo

La triada carnavalesca en Pego empieza con la celebración de la Baixà del Riu, donde los más intrépidos e intrépidas desafían las gélidas aguas del Bullent. Este espectáculo único y genuino de la localidad pegolina y que cumple su 40 edición, se celebrará el 7 de febrero, en el cauce del río que atraviesa la Marjal Pego-Oliva. Los participantes de este atípica regata tienen que recorrer el río disfrazados (si lo desean) y subidos a una barca que ellos mismos deben confeccionar con materiales reutilizables y que no dañen al medio ambiente. Este año habrá cuatro premios: para la embarcación más original confeccionada por una ‘colla’ o asociación del pueblo; otro para la mejor barca; premio a la embarcación que más residuos retiro del agua y un último premio para el mejor disfraz.

Un dia antes, el viernes 6 de febrero tendrá lugar el Pregón de Carnestoltes, con el cual se anuncia el inicio de las fiestas en el pueblo de Pego. Este acontecimiento está organizado por la asociación cultural Atzaïla conjuntamente con el Ayuntamiento de Pego. La pregonera escogida para dar el inicio de las fiestas será Carolina Ferrer, miembro del equipo de Ràdio Pego e instagramer.

Noticias relacionadas

El colofón con la Pinyata

El colofón final de esta trilogía es la Pinyata o Entierro de la Sardina, que tendrá lugar el 21 de febrero. Esta fiesta que tradicionalmente conmemora la llegada de la Cuaresma, se encuentra entre las más queridas por los vecinos y vecinas de Pego que la viven con euforia. La fiesta comienza con un desfile de ataúdes, muchos de ellos en situados en improvisadas pero muy decoradas carrozas, al que acompañan comitivas de duelo y música. Recorren las calles de la localidad hasta llegar al Pla de la Font, donde se queman los ataúdes. Posteriormente el municipio se llena de luz y magia con el correfocs, a cargo de Dimonis de Massalfassar, que precede a una noche más de fiesta amenizada con la mejor música.