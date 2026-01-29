El desastre natural que ha removido el vendaval en la Marina Alta: cientos de pinos desplomados

El vendaval de la borrasca Kristin ha agitado el desastre natural de la barbaridad de pinos secos y muertos por la sequía y la plaga del "Tomicus destruens". Las masas forestales han quedado muy debilitadas. Las fuertes rachas de viento han derribado cientos de árboles. Ha ocurrido en toda la Marina Alta. La emergencia forestal saltaba a la vista (la gran mancha gris de los pinos muertos). Ahora lo que se observa son troncos tronchados, árboles arrancados de raíz o pinos secos caídos que forman marañas a ras de suelo y que bloquean sendas. En los próximos días, cuando los paseantes y senderistas vuelvan a adentrarse en estas masas forestales, descubrirán que estos parajes han cambiado de golpe. Los pinos se han desplomado como si fueran fichas de dominó.

Un pino caído bloquea una senda de la Falzia, en Xàbia / A. P. F.

Todas las masas forestales estaban dañadas. Basta adentrarse en una cualquiera para comprobar que el vendaval ha agravado el desastre natural de los pinos secos y muertos. En el bosque de la Falzia, en el litoral de Xàbia, se ve perfectamente el destrozo de la borrasca Kristin. Los pinos abatidos por el viento enmarañan el paraje. Son combustible (más riesgo de incendio) tirado en tierra. Hay zonas del bosque que asemejan cementerios vegetales.

Otro pino que bloquea una senda / A. P. F.

Estrago forestal

Quienes sí se hacen una idea del estrago forestal son los bomberos, policías locales y voluntarios de Protección Civil que ayer no pararon. Ya retiraron numerosos pinos secos y muertos que se habían desplomado sobre viales. Sabían que dentro de las masas forestales había muchísimos árboles más derribados.

Pino caído sobre un vial en Xàbia y que ya se retiró ayer / Levante-EMV

Estos próximos días los senderistas también deben ir con mucho ojo. Algunos pinos no han llegado a caer del todo. Han quedado inclinados y pueden venirse abajo.