Más que un lavado de cara para la Fàbrica de Sabó del Verger: la rehabilitación recupera la singularidad arquitectónica y modernista de la antigua nave industrial

La historia fabril del Verger es historia social. De siempre. Desde la decimonónica Fàbrica de Sabó a la factoría de Madelenas Ortiz (luego Bimbo y ahora esperando la reapertura de la mano del nuevo propietario, el grupo Graine International), la fábrica ha sido espacio de socialización. La Fàbrica de Sabó, transformada hace años en centro cultural, sigue dinamizando el tejido asociativo del Verger. Tras su rehabilitación, iniciada ahora, todavía reforzará más esa función de hacer pueblo.

Este edificio es más que una antigua nave industrial. Es patrimonio y memoria. Y su singularidad arquitectónica, con una fachada de influencias claramente modernistas, lo convierten en uno de los monumentos más destacados del municipio.

El ayuntamiento ha iniciado las obras de rehabilitación y de adecuación de su entorno urbano. La Fàbrica de Sabó está en pleno centro urbano, en la calle Sant Antoni. Es un edificio histórico de principios del XX. Se ha convertido en una seña de identidad del Verger.

Las obras las lleva a cabo la empresa Vies i Obres Aitana, S. L. El proyecto y la dirección de obra corresponden a Epigram Arquitectura, S. L. P. El presupuesto total sube a 734.221 eruos, de los que 500.000 ls aporta el Pla Conviure de la Generalitat Valenciana. El resto lo paga el ayuntamiento, que, año tras año, gana un poco más de músculo financiero. En los últimos años, la economía municipal ha cambiado drásticamente. De arrastrar una deuda que llegó a ser de 4 millones de euros (una barbaridad para el Verger) se ha pasado a tener unas cuentas más que saneadas.

Diez meses de obras

El pasado 20 de enero se firmó el acta de replanteo. Los trabajos ya están en marcha. Está previsto que se terminen en 10 meses.

Rehabilitar la Fàbrica de Sabó es una demanda histórica de los vecinos del Verger y del mundo asociativo y festivo. Hace falta un espacio amplio, cómodo y versátil para realizar todo tipo de acontecimientos.