El vendaval hizo "Cumbre": pistas de pádel, reducidas a añicos en la urbanización de Benitatxell
Tres canchas que están muy expuestas al viento han quedado totalmente arrasadas
La respuesta está en el viento. Lo cantó Dylan y lo ha aullado Kristin, la borrasca de vientos endemoniados que en la tarde de ayer barrió la Marina Alta. Sí, el vendaval deja respuestas. Una: que la masiva muerte de pinos por la sequía y el "Tomicus destruens" no solo tiene impacto paisajístico. Los árboles secos y muertos se vienen abajo como un dominó. Otra: hay instalaciones que están muy expuestas a las rachas de viento. En la Granadella llegaron ayer a los 120 km/h. Y con esta montaña pública de Xàbia linda el Puig de la Llorença del Poble Nou de Benitatxell y la urbanización de la Cumbre de Sol. Allí las ráfagas eran violentísimas.
El vendaval, de hecho, ha reducido a añicos tres pistas de pádel de la Cumbre del Sol. Han quedado arrasadas. Los hierros de la estructura, retorcidos y arrancados. Los cristales, hechos pedazos y desmenuzados. Un estropicio de primera.
El viento golpeó como un martillo
Estas pistas se hallan en un punto elevado y muy expuesto al viento. Ayer soplaba aquí con una fuerza descomunal. Otras pistas están más resguardadas. Estas tres se han construido en plena montaña. El viento golpeó como un martillo.
Los vendavales es otro riesgo a tener muy en cuenta en los planes municipales de emergencias (y en los urbanísticos). En la Marina Alta, hay amenazas de todos los colores: desbordamientos de ríos y barrancos, incendios forestales, temporales marítimos, olas de calor... y ventoleras que lo remueven todo.
