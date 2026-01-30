Educació lliura sis premis extraordinaris al rendiment acadèmic a alumnes de Pedreguer
Les premiades han estat Noa Guillem Gilabert, Aina Guillem Gilabert, Lluna Sastre Seguí, Andrea Pons Torrell, Clàudia Signes Carrió i Alba Usagre Noguera
La Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació ha celebrat aquesta setmana l’acte de lliurament dels Premis extraordinaris al Rendiment Acadèmic de l’alumnat de Primària a Alacant, corresponents al Curs 2024-2025.
A l’acte que se celebrà el passat dijous 29 de gener a l’Auditori de la Diputació d’Alacant va ser premiat en primària l’alumnat procedent del CEIP el Trinquet de Pedreguer Noa Guillem Gilabert, Aina Guillem Gilabert i Lluna Sastre Seguí i del CEIP L’Alfàs Andrea Pons Torrell, Clàudia Signes Carrió i Alba Usagre Noguera, totes elles cursant ara el primer curs d'ESO.
Els representants de la Conselleria van destacar el treball i l’esforç que han realitzat els alumnes. “Heu sigut els millors alumnes de la vostra promoció de tota la Comunitat Valenciana, alumnes excel·lents, alumnes de 10. Darrere d’este resultat hi ha moltes hores de dedicació i esforç per a poder aconseguir l’excel·lència educativa que representeu”, han assenyalat.
Des de l'Ajuntament de Pedreguer han valorat també el treball de tota la Comunitat Educativa, així com de les famílies implicades en la labor educativa dels seus fills i filles, donant-los l'enhorabona.
- De las balas (perdigonazos) a los balidos: las cabras vuelven al Montgó y ya pasturan en el antiguo campo de tiro de Xàbia
- El hospital de Dénia 'pierde' a una paciente de 68 años: sus hijos denunciaron la desaparición y la buscaron durante más de 20 horas
- Agua residual a borbollones: nuevos vertidos contaminan el río Gorgos en Xàbia
- Gata reacciona y obliga a retirar el cartelón machista y trumpista
- Géiser y sacudida: así ha sido la explosión controlada de un obús de la Guerra Civil en una playa de Dénia
- La amistad tiene premio en Dénia: diez amigos compran a última hora el décimo del primer premio del Niño
- Fallece un hombre de 67 años en Xàbia al que hallaron en el puerto agonizando y al que han intentado reanimar durante una hora
- Xàbia limitará la afluencia de bañistas a sus calas: tecnología para sacudirle la saturación a la Barraca y la Granadella