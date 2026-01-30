Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Educació lliura sis premis extraordinaris al rendiment acadèmic a alumnes de Pedreguer

Les premiades han estat Noa Guillem Gilabert, Aina Guillem Gilabert, Lluna Sastre Seguí, Andrea Pons Torrell, Clàudia Signes Carrió i Alba Usagre Noguera

Les alumnes de Pedreguer que han destacat per la seua excel.lencia acadèmica

Les alumnes de Pedreguer que han destacat per la seua excel.lencia acadèmica / Levante-EMV

Teresa Andreu

Pedreguer

La Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació ha celebrat aquesta setmana l’acte de lliurament dels Premis extraordinaris al Rendiment Acadèmic de l’alumnat de Primària a Alacant, corresponents al Curs 2024-2025.

A l’acte que se celebrà el passat dijous 29 de gener a l’Auditori de la Diputació d’Alacant va ser premiat en primària l’alumnat procedent del CEIP el Trinquet de Pedreguer Noa Guillem Gilabert, Aina Guillem Gilabert i Lluna Sastre Seguí i del CEIP L’Alfàs Andrea Pons Torrell, Clàudia Signes Carrió i Alba Usagre Noguera, totes elles cursant ara el primer curs d'ESO.

L'acte de lliurament

L'acte de lliurament / Levante-EMV

Els representants de la Conselleria van destacar el treball i l’esforç que han realitzat els alumnes. “Heu sigut els millors alumnes de la vostra promoció de tota la Comunitat Valenciana, alumnes excel·lents, alumnes de 10. Darrere d’este resultat hi ha moltes hores de dedicació i esforç per a poder aconseguir l’excel·lència educativa que representeu”, han assenyalat.

Noticias relacionadas

Des de l'Ajuntament de Pedreguer han valorat també el treball de tota la Comunitat Educativa, així com de les famílies implicades en la labor educativa dels seus fills i filles, donant-los l'enhorabona.

