Heridos dos ciclistas en un accidente en la carretera de les Planes en Xàbia

Dos ciclistas han resultado heridos en una accidente ocurrido sobre las 15 horas en la carretera de les Planes, vial que une por el parque natural del Montgó Xàbia y Dénia. El accidente ha ocurrido en el término de Xàbia, casi en la cima de esta ascensión. Los ciclistas, que en ese momento iniciaban el descenso (venían de Dénia), no presentan, en principio, lesiones de gravedad. Han impactado con un coche. Una ciclista de 28 años se dolía de un hombro. Podría tener fracturada la clavícula. Es la que ha sufrido la caída más aparatosa. El otro herido, un hombre, tenía una pequeña contusión en la frente.

Los han evacuado en ambulancia al hospital de Dénia. Iban en una grupeta. La chica pertenece a un equipo belga profesional. En estos días, la carretera de les Planes, al igual que otras de la Marina Alta, es un hormiguear de ciclistas. Los equipos profesionales preparan la temporada. También hay ciclistas aficionados que ahora pasan sus vacaciones en la Marina Alta.

La Guardia Civil y la Policía Local en la curva del accidente / A. P. F.

La carretera de les Planes permanece cortada al tráfico (se ha reabierto sobre las 16.40 horas). Ha ocurrido un poco antes del accidente de los ciclistas otro en esta misma carretera. Han colisonado dos coches. Otros vehículos estaban detenidos. Al parecer, los ciclistas esquivaban los coches parados. Se han caído cuatro (dos solo presentaban rasguños). Los dos citados antes, la chica de 28 años y el varón, son los que han salido peor parados. No obstante, sus heridas no revisten gravedad. Una fractura de clavícula es la lesión más habitual de estos deportistas. Se recuperan en un mes.

Han acudido al accidente la Policía Local, la Guardia Civil de Tráfico y los servicios sanitarios.

Convivencia entre ciclistas y coches

Esta carretera es frecuentada por ciclistas. Hay carteles que lo advierten. Urgen medidas para mejorar la convivencia. Los ciclistas no deben bajar a tumba abierta. Mientras, los conductores deben tener paciencia y entender que la carretera es de todos. Los conductores no deben desesperarse al intentar adelantar: los deportistas también tienen derecho a subir a su ritmo. Además, como se ha comprobado hoy, los ciclistas son siempre los más vulnerables. Esta carretera es muy virada. Algunas curvas, como la del accidente de hoy, son cerradas y engañan.